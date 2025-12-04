台灣有事論述延燒! 「馬關條約續約方案 」AI影片網友笑噴

簽署《馬關條約》的歷史人物入鏡演出，迷因般爆笑內容笑翻網友。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

中國政府近期因「台灣有事」議題槓上日本首相高市早苗，還放話中方從未接受過《舊金山和約》，此舉卻反遭台日各界齊聲嘲諷，促成「馬關條約續約=台灣仍是日本領土」的情況。目前台日社群平台瘋傳一段AI影片，為當年簽署《馬關條約》的歷史人物，演出「馬關條約續約方案」廣告，網路迷因般的爆笑內容，瞬間笑翻大批網友。

根據台灣故宮收錄的《馬關條約》（中日講和條約，日本稱：下関条約）歷史正本資料，清廷在中日甲午戰爭戰敗後，派出特使北洋通商大臣李鴻章、出使大臣李經方，前往日本山口縣與內閣總理大臣伊藤博文、外務大臣陸奧宗光，在1895年4月17日簽署這份條約，內容包括賠償銀貳萬萬兩；割讓遼東半島、台灣、澎湖群島予日本等。

請繼續往下閱讀...

有調皮的網友透過AI生程式軟體，將當年簽署《馬關條約》的李鴻章與伊藤博文，一起演出名為「馬關條約續約方案」惡搞廣告。根據影片顯示，2人站「馬關條約續約方案來臨啦，白銀2億，續約半價只要1億」標語前，笑著擺出各種動作、背景還不時起大量白銀雨，影片旁白還說出「歷史新時代來臨了！」、「只需要1億兩啦，原價2億兩，半價優惠啦！」、「續約馬關條約白銀特價方案，這個世紀的最佳選擇啦！」等宣傳。

影片曝光後，在臉書、Threads、X（原推特）等社群平台吸引台日網友熱烈討論，「好時代 來臨力！」、「這場大喜利是台灣贏了」、「忽然覺得馬關條約真的超讚」、「1億入籍日本也太划算了吧！」、「1895年還沒有AI，所以這是真的」、「等等，1億兩是要日本付還是台灣付？」、「好懷念日本把國民黨打成智障的時代」、「活用AI讓馬關條約歷史穿越到現代反應時事，真的讓歷史活起來了」。

更有台灣網友以自己申辦手機門號的續約經驗，提出各種常見的續約細節，「折價券編號KMT8787」、「別忘了輸入折扣碼KMT9487」、「可以支付國民黨作為續約金嗎？」、「請問舊KMT可以折抵嗎？還是直接送中共回收？」、「有沒有一些回饋活動啊？例如...把滯台中國人高空彈射回中國的活動！」、「當初就說永久條約了，現在續約還要加價？起碼送個贈品吧！不然東三省當贈品吧！」、「輸入優惠瑪KMT7414，可以加購一國兩制嗎？神聖無碼帝國跟平權法案的部分需要被守護」。

相關新聞請見：

中國拒認舊金山和約 台灣學生驚呼：馬關條約被強制續約

《馬關條約》被強制續約？ 全台嗨傳「日治時代改姓名單」

台灣當第48個行政區？ 日本網友熱議「馬關條約續約」執行辦法

中共不認《舊金山和約》 日本全網一面倒力挺台灣續約《馬關條約》

《馬關條約》正本。（圖擷取自「中華民國外交部保存之前清及民國時期條約協定檢索系統」官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法