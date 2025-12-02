《馬關條約》被強制續約？ 全台嗨傳「日治時代改姓名單」

目前全台掀起「《馬關條約》被強制續約」討論熱潮，甚至開始瘋傳日治時代曾在台推動的「台灣人改姓名單」。圖為《內地式改姓名の仕方》。（圖擷取自「國史館臺灣文獻館」官網）

中國政府為報復日本首相高市早苗重申「台灣有事」議題，日前放話中方從未接受過《舊金山和約》，荒謬言行引發台日2國政要、民眾輪番吐槽，因為這種說法反而形成「《馬關條約》被強制續約」、「台灣仍是日本領土」的熱議。目前全台掀起討論潮，甚至開始瘋傳日治時代曾在台推動的「台灣人改姓名單」。

據悉，中國外交部從今年11月27日開始，不斷公開強調中方從未接受過1951年簽署的《舊金山和約》，痛批它對中方「非法無效」，拒絕承認其合法性。中國這番說詞目前在臉書、IG、PTT、Threads、X（原推特）、噗浪（Plurk）等社群平台掀起熱烈討論，更讓許多台日各界人士想起，大清帝國與大日本帝國簽署的《馬關條約》。

根據台灣故宮收錄的《馬關條約》（中日講和條約，日本稱為：下関条約）歷史正本內容顯示，中日甲午戰爭滿清戰敗，清廷皇室派出特使北洋通商大臣李鴻章、出使大臣李經方，前往日本山口縣與內閣總理大臣伊藤博文、外務大臣陸奧宗光，在1895年4月17日簽署這份文件，內容包括「割讓遼東半島、臺灣、澎湖群島予日本」等。

《馬關條約》直到1941年12月9日，被中華民國政府以《國民政府對日本宣戰布告》，單方面宣布廢止；1951年由美國主導，40多國在戰後與日本簽署《舊金山和約》（也稱：對日和平條約），為日本放棄台灣、澎湖等領土的重要國際法文件，不過該文件當時並未直接指明「接受國」，導致1949年才建國的中共政權不斷質疑其合法性。

如今中國政府最新說法是拒絕承認《舊金山和約》，讓不少台日網友吐槽，中方此舉反而強制續約上一個有效條約《馬關條約》。還有調皮的台灣網友，翻出國史館台灣文獻館收錄的《姓名取締ニ關スル規則制定ノ件》、《內地式改姓名の仕方》等歷史資料，邀請其他台灣人一起研究「時隔70年台灣回歸日本」，屆時該如何更改自己的姓氏。

根據國史館台灣文獻館介紹，台灣總督府為強化台灣屬民對日本的向心力，自1937年起實施一系列「皇民化運動」，其中就包含「改姓名運動」。台灣總督府還為此整理申請改姓名相關手續、羅列日本主要姓氏列表等文件，讓當年想申請改成日本姓名的台灣人，可以透過從這些文件對照，以確認自己的漢姓改成日本姓後會叫什麼。

