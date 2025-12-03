台灣當第48個行政區？ 日本網友熱議「馬關條續約」執行辦法

自從中國外交部發布《舊金山和約》無效­論後，日本社群平台掀起熱烈討論「如何幫台灣執行《馬關條約》續約辦法」等話題。（圖擷取自@schmidtundsohn、@arcphoenix2 社群平台「X」，本報合成）

中國政府槓上日本首相高市早苗，近期陸續用拒絕承認非法無效的《舊金山和約》、宣揚《日中聯合聲明》內文等歷史文件，企圖重塑台灣與沖繩的地位。對於中國政府所展開的一連串歷史戰行徑，絕大多數日本網友並不買單，反而熱烈討論起「《馬關條約》被強制續約」等議題，甚至研究起該如何幫台灣執行「續約辦法」。

綜合外媒報導，中國外交部從11月27日開始，猛烈批判1951年簽署的《舊金山和約》，宣稱它是一份違反《聯合國家宣言》、《聯合國憲章》及「國際法基本原則」的非法文件，說詞引發國際關注。今（3）日下午，高市早苗在國會表示對於1972年《日中聯合聲明》所記載的內容，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，消息引爆大批中共小粉紅、親共人士高潮連連，狂發「台/綠蛙、青/蠢/憨鳥被日本拋棄」等嘲諷。

請繼續往下閱讀...

然而目前在日本各大社群平台上，日本網友們並未對高市早苗回應《日中聯合聲明》一事，出現特別熱烈的相關話題，反而持續討論「台灣回歸日本」、「《馬關條約》被強制續約」、「《舊金山和約》無效­=台灣仍是日本領土」等議題。不僅如此，還有許多日本網友開始認真研究，如果台灣與日本一起續約《馬關條約》，將會出現哪些情況。

不少日本網友指出，除非台灣回歸日本後實行「一國兩制」，不然就會出現「交通改靠左行駛」、「台糖重回大日本製糖」、「台灣總統改稱台灣總督」、「棒球經典賽無法實現台日對決」「國立台灣大學改回台北帝國大學」、「交通部臺灣鐵路公司變更為『JR台灣』」、「日本第一高峰不是富士山，而是玉山（新高山）」等情況。

還有日本網友熱心科普，如果台灣真的成為日本第48個「都道府縣」（日本一級行政區的總稱），由於日本憲法並未規定「官方語言」，因此台灣即便回歸日本，台灣人仍然可以放心繼續使用原有的正體中文或自己常用的母語。另外，日本公務員有專用「撰寫官方文件方式」，因此如果未來目標是成為公務員，那就真的必須將日語學好。

看到大批日本網友認真分析與貼心建議，台灣網友對此感慨，「不是中共都好」、「國旅有救了！」、「比起被活摘器官好太多了」、「美國51州和日本48府縣，好難選」、「好期待，但是同婚合法還是要維持啦」、「我喜歡這種日本人跟台灣人一起瘋的樣子」、「拜託日本的交通法跟景觀法都在台灣好好落實」、「也太有愛了，反觀中共國要把台灣人送集中營ㄟ」、「真好，講台語也可以，不會罰站司令台掛狗牌或罰錢」、「剛剛還有看到日本網友說，如果台灣成為日本的一個府縣後，可以直接宣布獨立」。

Taiwanese are rushing to registering their nationality as “Taiwan, Japan” due to the PRC’s declaration of the Treaty of San Francisco of 1951 as “illegal and invalid”. ???? pic.twitter.com/ue3o7Ph4ug — Denise Wu （@denisewu） December 2, 2025

相關新聞請見：

中國拒認舊金山和約 台灣學生驚呼：馬關條約被強制續約

《馬關條約》被強制續約？ 全台嗨傳「日治時代改姓名單」

1946年《時代》報導被挖出！網驚：原來台灣從那時就討厭中國

中共不認《舊金山和約》 前日本議員吐槽：那台灣仍是我國領土

取日本名諷刺中國否認舊金山和約 專業教師列「12諧音名」網笑爆

馬關條約被續約？ 蔡阿嘎日本機場「實測」 怒批：習近平唬爛洨！

中共不認《舊金山和約》 日本全網一面倒力挺台灣續約《馬關條約》

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法