    首頁 > 國際

    中共不認《舊金山和約》 日本全網一面倒力挺台灣續約《馬關條約》

    2025/12/03 14:41 即時新聞／綜合報導
    中國外交部近期控訴《舊金山和約》非法無效，反而掀起台日各界議論「《舊金山和約》無效­=台灣仍是日本領土」等相關議題。（圖擷取自@arcphoenix2、@junsix728社群平台「X」，本報合成）

    日本首相高市早苗上月提及「台灣有事」議題，引發中國政府一連串報復，近期更強硬控訴《舊金山和約》對中方「非法無效」，引發國際關注。目前台日各界熱議「《舊金山和約》無效­=台灣仍是日本領土」等相關議題，大批日本網友得知台社群平台瘋傳「《馬關條約》被強制續約」，更是掀起一面倒支持力挺熱潮。

    綜合外媒報導，中國外交部從11月27日開始，不斷公開強調中方從未接受過1951年簽署的《舊金山和約》，痛批它違反1942年《聯合國宣言》與國際法基本原則，對中方不具效力。事後中方這番說詞引發各界抨擊，前日本議員更嘲諷中方此舉是在「自掘墳墓」，因為倘若《舊金山和約》無效，反而間接代表台灣目前仍屬於日本領土。

    消息傳至台灣也引發眾人議論，紛紛討論起「台灣時隔70年回歸日本」、「往後台灣飛日本是國內航班」、「該取什麼日本姓氏與日本名字」、「陳傑憲將與大谷翔平成為國家隊友」、「請日本政府準備2300萬本護照」等議題。更有台灣學生以「馬關條約被強制續約」來評價此事，意外在全台社群媒體爆紅，成為最新的熱門網路迷因哏。

    許多日本網友也紛紛表態，全力支持「馬關條約強制續約」，更調皮地在網上掀起各種「歡迎台灣回歸日本」大喜利（源自日本歌舞伎用語，類似中文社群瘋玩惡搞迷因現象），「台積電+三菱重工，一起打造鋼彈」、「以後去台灣出差旅遊，也等於回家」、「明年經典賽不用台日對決，直接一起打爆全世界！」、「希望執行一國兩制，保留台灣『神聖無碼帝國』等自由」、「屆時國民黨做出228等屠殺事件，日本政府可以用戰爭罪制裁」、「如果台灣回歸日本，我們就能正大光明支持他們正式獨立」。

    在 Threads 查看

    相關新聞請見：

    中國拒認舊金山和約 台灣學生驚呼：馬關條約被強制續約
    《馬關條約》被強制續約？ 全台嗨傳「日治時代改姓名單」
    取日本名諷刺中國否認舊金山和約 專業教師列「12諧音名」網笑爆
    馬關條約被續約？ 蔡阿嘎日本機場「實測」 怒批：習近平唬爛洨！

    大清帝國與大日本帝國在1895年4月17日簽署的《馬關條約》歷史正本。（圖擷取自「中華民國外交部保存之前清及民國時期條約協定檢索系統」官網）

