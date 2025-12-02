中國拒認舊金山和約 台灣學生驚呼：馬關條約被強制續約

「馬關條約」。（圖擷取自「中華民國外交部保存之前清及民國時期條約協定檢索系統」官網）

日本首相高市早苗「台灣有事」論述，讓中國祭出一系列報復措施，其外交部更放話從未從接受過「舊金山和約」，荒謬說詞引發各界議論。中日關係惡化，有學生聽聞中方最新說詞，忍不住以「馬關條約被強制續約」來形容，笑翻一票台灣網友。

據了解，「《馬關條約》被強制續約」這句話從昨（1日）晚間開始，在臉書、IG、PTT、Threads、X（原推特）、噗浪（Plurk）等社群平台被台灣網友瘋傳，而這句話最初來自一名教師在Threads的發文，他的學生在得知中國外交部發布的最新論述後，以「《舊金山和約》被中止，《馬關條約》被強制續約」來評價此。

不僅如此，這名學生還直白指出，即便目前中國政府抗議「舊金山和約」有各種問題，然而以他目前學過的知識來看，當年負責簽署「馬關條約」的「保險業務員」，早就全數死亡，如今中國政府要抗議，代表李鴻章等人必須從墳墓棺材中爬出來重新處理，讓他不禁感慨，這些「保險業務員」哪怕死去多年仍是勞碌鬼命。

逗趣說法讓大批台灣網友笑說，「所以我們又回到日治時代？」、「那國民黨可以撤臺了，太棒了」、「原來除了美國第51州，我們也可以當日本人」、「所以以後去日本是飛國內線嗎？哈哈哈，太好了」、「我活到現在第一次覺得李鴻章好像也不是什麼喪權辱國的人」、「所以現在我們是跟日本一國兩制了嗎？中國在干涉他國事務？」、「小時候馬關條約出現在歷史課本，現在還能聽到馬關條約的時事，搞得我好亂」、「原來我們在中國官方眼裡一直都是皇民，整天武統武統喊，原來是對日宣戰！」。

另有熱心的台灣網友分享，大清帝國與大日本帝國在1895年4月17日簽署的《馬關條約》（日本稱為：下関条約），這份歷史文件的正本存放在台灣故宮，如果想要看完整的條約內容，一般民眾可以透過「中華民國外交部保存之前清及民國時期條約協定檢索系統」查詢，故宮與外交部有將條約所有內容製作非常清楚且完整的線上影像。

