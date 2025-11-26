為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    傻眼！澳洲女遊客赴泰搭渡輪賞美景 驚見行李箱漂在海中

    2025/11/26 15:28 即時新聞／綜合報導
    澳洲1名女遊客日前搭乘從龜島（Koh Tao）前往蘇美島（Koh Samui）的渡輪途中，竟親眼目睹自己的行李箱漂在海面上當場傻眼。（圖擷取自「alice.zamparelli」Tiktok，本報合成）

    澳洲1名女遊客日前搭乘從龜島（Koh Tao）前往蘇美島（Koh Samui）的渡輪途中，竟親眼目睹自己的行李箱漂在海面上當場傻眼。（圖擷取自「alice.zamparelli」Tiktok，本報合成）

    泰國東部離島熱門航線傳意外！澳洲1名女遊客日前搭乘從龜島（Koh Tao）前往蘇美島（Koh Samui）的渡輪途中，竟親眼目睹自己的行李箱漂在海面上當場傻眼，隨後錄製影片將此特殊經驗上傳至社群平台，影像曝光吸引大量網友議論。

    澳洲赴泰國旅遊女子贊帕雷利（Alice Zamparelli）近期於TikTok平台上發布一段影像，只見海面上滿是漂浮的行李箱、背包，隨著風浪起伏上下翻動，遠看就像一片「行李海」。贊帕雷利直呼，「全部行李都沒了，因為船員太不稱職。」

    據了解，事發當天風浪較大，由於渡輪上層甲板的行李並未妥善固定，造成大量行李在航行途中直接被大浪掃落海中。贊帕雷利無奈說，「行李最終沒找回來」。

    贊帕雷利靠著不斷爭取，終於獲得船方賠償5萬泰銖（約新台幣4.2萬元）。她補充，「我們就是非常堅持，不然根本拿不到」、「有些旅客根本一毛賠償都沒拿到，有人甚至因此趕不上班機」。

    贊帕雷利在影片底下留言補充，渡輪人員堅稱1個行李箱「不可能超過2萬泰銖（約新台幣1.6萬元）」，但實際上我們每件行李裡的物品價值絕對達答10萬泰銖左右（約新台幣8.4萬元）」，船員甚至質疑她們行李的價值，認為「在泰國什麼都比較便宜」，還對她們的說法嗤之以鼻。經過長時間爭辯後，對方才予以賠償。

    贊帕雷利透露，「我們是唯一獲得如此高額賠償的旅客。唯一原因在於我們堅持待到最後一刻，讓對方疲於應付。」據悉，通往東部的龜島與蘇梅島之間航程以顛簸著稱，雨季期間尤為惡劣。

    這段影片曝光後，迅速在TikTok累積大量網友瀏覽，網友直呼誇張，並批評渡輪公司缺乏責任感。

    @alice.zamparelli Lost all our luggage cos of incompetent crew members ????????#kohtao #ferry #kohsamui #karenmode #notravelinsurance ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN ????????

