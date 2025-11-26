烏俄和平談判 川普稱「非常接近」達成協議 馬克宏大潑冷水

美國總統川普樂觀表示，烏克蘭和俄羅斯的和平方案「非常接近」達成協議，但法國總統馬克宏大潑冷水。（歐新社）

美國總統川普25日表示，烏克蘭和俄羅斯的和平方案「非常接近」達成協議，但歐洲領袖持懷疑態度，法國總統馬克宏更大潑冷水，指出俄國「顯然沒有意願」停火，或討論更加偏向烏克蘭的新提案。

川普在白宮呼應國務卿魯比歐（Marco Rubio）與白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）釋出的樂觀預測，表示：「我們非常接近達成協議。」

1份最初被視為偏向俄羅斯的美國方案，已被更顧及烏克蘭利益的版本所取代。1名烏克蘭官員告訴法新社，新的版本「好得多」。然而，美國官員坦承，仍有一些「敏感」議題尚待解決。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，1名了解會談情況的烏克蘭消息人士表示，美國與烏克蘭在新停戰草案的措辭上已取得進展，但實質分歧依然存在，且尚未就任何最終文本達成一致。

該消息人士說，雙方已在大多數條款上達成「共識」，但至少仍有3個關鍵領域存在分歧。對於烏克蘭是否會讓出俄羅斯已宣稱併吞、但尚未實際佔領的領土，消息人士表示，尚未做出決定，「現在就說我們已經有1個烏克蘭可以接受的版本，非常不正確。」

關於將烏克蘭軍隊以60萬人為上限的提議，消息人士告訴CNN，已有1個新數字被提出，但基輔希望進一步修改，才準備同意。

至於要求烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO），基輔則無法接受，因為做出這種讓步將樹立「不良先例」，等於讓俄羅斯對北約擁有否決權，而俄國「甚至不是北約成員」。

烏克蘭與美方代表23日已在日內瓦討論具爭議性的美版28點和平計畫。據美國媒體報導，最新一輪包括美、烏、俄代表的會談，正在阿布達比舉行。支持烏克蘭的30國「志願者聯盟」領袖，也在25日透過視訊會議商討。

美國談判代表、陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）在與俄方會面後態度樂觀，其發言人表示：「談判進展良好，我們保持樂觀。」

馬克宏則在「志願者聯盟」視訊會議後表示，俄羅斯顯然沒有意願停火，或討論這份更加偏向烏克蘭的新提案，呼籲對莫斯科持續施壓，以促使其投入談判。

馬克宏指出，莫斯科並未展現任何願意討論修訂版草案的跡象，並強調做為基輔戰後安全保障的一部分，應該打造1支「強大的烏克蘭軍隊」，且不應有任何「限制」。

CNN引述多名知情人士報導，白宮對烏俄和平談判所釋放的樂觀論調，是經過精心設計的，高層官員就這份仍在變動中的19點方案所做的公開發言，旨在對基輔與莫斯科施加最大壓力，使其承諾參與談判。

