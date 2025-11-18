台灣也要警惕！小野田紀美：過度依賴動輒訴諸經濟脅迫的國家是風險

中國籲國民勿旅日，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美表示：「對於稍有不滿就會立刻訴諸經濟脅迫的對象過度依賴，確實是一種風險。」（彭博）

日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」言論引發中國當局不滿，14日祭出旅遊制裁令，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，傳出已逾49萬張赴日機票取消；對此，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美今（18日）受訪時直言：「對於稍有不滿就會立刻訴諸經濟脅迫的對象過度依賴，確實是一種風險。」

綜合日本媒體報導，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美今在記者會上被詢問有關中國旅遊制裁問題，記者提問：「有經濟學家指出中國禁旅日令恐造成2.2兆日圓的損失，大臣如何看待？」

小野田紀美對此回應，「觀光應該是國土交通省的管轄，我不便對非主管事項多作發言，但無論如何，對於一旦稍有不滿就立即訴諸經濟脅迫的對象過度依賴，這不僅是供應鏈風險，對觀光等方面也同樣是風險。」她強調：「我個人認為，大家平時就應思考如何降低這類風險，同時讓經濟持續運作下去。」

小野田紀美補充道：「我們必須認識到，對具有此類風險的國家在經濟上過度依賴是危險的。」

