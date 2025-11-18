為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    台灣也要警惕！小野田紀美：過度依賴動輒訴諸經濟脅迫的國家是風險

    2025/11/18 12:59 即時新聞／綜合報導
    中國籲國民勿旅日，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美表示：「對於稍有不滿就會立刻訴諸經濟脅迫的對象過度依賴，確實是一種風險。」（彭博）

    中國籲國民勿旅日，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美表示：「對於稍有不滿就會立刻訴諸經濟脅迫的對象過度依賴，確實是一種風險。」（彭博）

    日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」言論引發中國當局不滿，14日祭出旅遊制裁令，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，傳出已逾49萬張赴日機票取消；對此，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美今（18日）受訪時直言：「對於稍有不滿就會立刻訴諸經濟脅迫的對象過度依賴，確實是一種風險。」

    綜合日本媒體報導，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美今在記者會上被詢問有關中國旅遊制裁問題，記者提問：「有經濟學家指出中國禁旅日令恐造成2.2兆日圓的損失，大臣如何看待？」

    小野田紀美對此回應，「觀光應該是國土交通省的管轄，我不便對非主管事項多作發言，但無論如何，對於一旦稍有不滿就立即訴諸經濟脅迫的對象過度依賴，這不僅是供應鏈風險，對觀光等方面也同樣是風險。」她強調：「我個人認為，大家平時就應思考如何降低這類風險，同時讓經濟持續運作下去。」

    小野田紀美補充道：「我們必須認識到，對具有此類風險的國家在經濟上過度依賴是危險的。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播