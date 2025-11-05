為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國下令禁止在國有資料中心使用外國AI晶片

    2025/11/05 16:59 編譯張沛元／綜合報導
    據傳中國下令禁止在資料中心使用外國AI晶片。圖為2024年4月29日拍攝的畫面，顯示1名工作人員在中國江蘇淮安的1家半導體晶片工廠內工作。（法新社）

    《路透》5日獨家披露，根據2名知情人士說法，中國政府已發布指導，要求所有接受國家經費的新的資料中心計畫，只能使用中國國產的人工智慧（AI）晶片。

    值此美中貿易戰暫時休兵之際，北京此舉可能代表要將外國技術剔除於其關鍵基礎建設的最激進舉措之一，以及藉此落實在AI晶片上自給自足。

    消息人士說，最近幾週，中國監管當局已下令完成度低於3成的資料中心，拆除其所有已安裝的外國晶片，或取消外國晶片採購計劃；至於完成度較高的資料中心的晶片該如何處理，則依個案而定。

    中國取得包括輝達（NVIDIA）生產的先進AI晶片，一直是爭奪高端運算能力與AI領域霸主地位的美中之間的一大摩擦。與中國國家主席習近平會談後的美國總統川普日前受訪時曾說，華府會讓中國與輝達交易，但不包括最先進的晶片。

    但北京此一最新禁令，恐將粉碎輝達重奪中國市場的希望，同時給華為等輝達的中國本土競爭對手能賣更多晶片的良機。消息人士稱，目前還不清楚該指導是適用於全國或僅限部分省份。此外，不具名消息人士亦未透露是哪個單位發布此令。

    除了輝達，其他賣資料中心晶片給中國的外國晶片製造商，還有超微（AMD）和英特爾（Intel）。中國2大最有權力的相關監管機構－－中國國家互聯網資訊辦公室與中國國家發展和改革委員會，均未回應置評要求。輝達與超微亦未回應，英特爾則不願置評。

