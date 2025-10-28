「你幫安德魯王子喬事嗎？」 英王查爾斯遭當面嗆聲

查爾斯三世27日到訪英格蘭利奇菲大教堂，與民眾握手致意。（路透）

英國國王查爾斯三世（King Charles III）的弟弟安德魯王子，因捲入美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞，令王室形象蒙塵。查爾斯三世27日造訪英國一座教堂，遭抗議人士嗆聲，質問王室是否要求警方為安德魯「掩蓋」案情。

《衛報》27日報導，查爾斯三世到訪英格蘭利奇菲大教堂（Lichfield Cathedral）時，現場群眾中，一名男子高聲質問國王一連串問題，包括「你知道安德魯和艾普斯坦的關係多久了」，並連兩次追問「你是否要警方為安德魯掩蓋」。現場拍攝的影片顯示，查爾斯三世與該名男子隔著一段距離，繼續與民眾握手致意，並未理會質問，期間人群中有一名婦女轉頭，向質問的男子說，「閉嘴」。

該名男子據信是英國反君主制組織「共和國」（Republic）成員，他最後問道「是否應允許國會下議院議員審議王室事務」。「共和國」執行長史密斯（Graham Smith）表示，王室須接受質疑，若政治人物不作為，警方也不調查，那麼會有愈來愈多民眾提出尖銳問題，他也希望媒體邀請查爾斯上節目釋疑。

安德魯王子因捲入艾普斯坦性醜聞，使王室受到愈來愈大壓力，部份國會議員亟欲在下議院討論此事，不過政府至今拒絕為此安排時間。安德魯日前已宣布放棄使用王室頭銜和榮銜，但隨後此案吹哨人、已故指控者朱弗里（Virginia Giuffre）身後回憶錄出版，揭露更多內幕。安德魯堅決否認相關指控。

