中德貿易緊張升級 德國外長首訪中國延後

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）原定於本週啟程訪問中國，但因北京「並未安排足夠多的會談」而決定推遲。

據路透社報道，若訪問如期舉行，這將是德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）政府首位部長訪華。德國外交部發言人10月24日表示，這趟原訂於週日啟程的訪華行程將改期，對此表示遺憾。

發言人指出，北京僅同意安排瓦德福與王毅的會面，但德方更關切中國對稀土出口的限制與半導體等出口管制問題。瓦德福自5月就任德國外長以來，對中國態度日益強硬，多次批評北京支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭行為、在印太地區「越來越具侵略性」，以及對稀土與半導體的出口限制。

瓦德福曾在本週接受路透社訪問時表示，他計畫向中國施壓，要求放寬稀土與半導體出口限制，並強調公平貿易是雙方成功合作的基礎。此外，他也希望中國運用對俄羅斯的影響力，促成烏克蘭和平談判。瓦德福曾指出，俄羅斯使用的軍商兩用產品中有高達八成來自中國，中國雖口頭上尊重「不干涉原則與領土完整」，實際操作卻存在破壞。

德國在政治緊張與對中國不公平貿易做法的擔憂下，與其他歐洲國家一樣，試圖降低對中國貿易依賴。然而中國今年已超越美國，重返德國最大貿易夥伴地位。

德國聯邦議院綠黨議員阿格涅什卡·布魯格（Agnieszka Brugger）批評北京單方面取消其他會議安排，是為避免對話與辯論，「此舉符合中國在全球日益使用脅迫手段的作風，我們不能因此被嚇倒。」

