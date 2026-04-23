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    首頁 > 國際

    美國海軍部長離職！代理部長叫「高雄」 特殊背景曝光

    2026/04/23 12:29 即時新聞／綜合報導
    高雄是越南華裔移民，1971年出生於西貢（今胡志明市），1975年以難民身份隨家人移居美國。（彭博社）

    高雄是越南華裔移民，1971年出生於西貢（今胡志明市），1975年以難民身份隨家人移居美國。（彭博社）

    美國國防部發言人帕尼爾（Sean Parnell）22日表示，海軍部長費蘭（John Phelan）已經離職，部長職務由副部長「高雄」（Hung Cao）暫代。相關新聞傳出後，引發台灣網友熱議：「高雄太強了」、「高雄要起飛了嗎」。

    費蘭為川普任內提名的「軍種部長」中第一名離職者。帕尼爾在X文中並未透露他離職的原因，僅表示：「我代表國防部長與副部長，感謝費蘭部長為國防部與美國海軍效力。我們祝福他未來一切順利。副部長高雄將出任代理海軍部長。」

    有網友在臉書社團「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」分享此事，引發討論，紛紛留言表示：「高雄太強了」、「高雄化成人型，還接部長了？」、「高雄又贏」、「高雄發大財」。

    高雄是越南華裔移民，1971年出生於西貢（今胡志明市），1975年以難民身份隨家人移居美國。他是知名的海軍退役軍人，曾多次被部署至伊拉克、阿富汗等戰區。他曾於維吉尼亞州競選共和黨聯邦參議員，雖未勝選但獲得川普大力支持，他在2025年10月也是由川普提名擔任海軍副部長。

    高雄的政治風格十分強烈，他公開反對軍隊中的多樣性、公平與包容（DEI）計畫，並支持讓因拒絕接種新冠疫苗而被退役的軍人復職。

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