為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓老化嚴重 70歲人口數首次超越20歲

    2025/10/12 23:33 國際新聞中心／綜合報導
    南韓20至29歲人口，去年首次被70歲以上人口超越。（歐新社檔案照）

    南韓20至29歲人口，去年首次被70歲以上人口超越。（歐新社檔案照）

    南韓國家數據處（原統計廳）12日發佈的「人口住宅總調查」數據顯示，受低生育率、人口高齡化影響，南韓20至29歲人口去年首次被70歲以上人口超越。

    韓聯社報導，統計顯示，2024年20幾歲年齡層人口為630.2萬人，同比減少19.3萬人，減幅大於10歲以下（19.2萬人）和40多歲（16.9萬人）人口，為全體年齡層之最。20幾歲人口在2020年以703萬人達到顛峰後，連續4年呈現減少趨勢。

    受此影響，自南韓政府1925年展開相關統計以來，70歲以上高齡人口（654.3萬人）首次超越20幾歲年齡層。此外，50幾歲人口最多，為871.3萬人，40幾歲（780.9萬人）、60幾歲（779.1萬人）緊隨其後。

    值得一提的是，受大企業偏好具有工作經驗的求職者等影響，20幾歲人群在就業市場上逐漸失去立足之地。今年8月，20幾歲人口就業率為60.5％，同比下降1.2個百分點，連續12個月未能回升。同期，該年齡層失業率達5％，同比上升1個百分點，為近3年來的同月最高水準。

    有觀點指出，20幾歲人群缺乏穩定立足點可能引發國家經濟活力下降，人口結構問題將更為嚴重。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播