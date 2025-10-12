南韓老化嚴重 70歲人口數首次超越20歲

南韓20至29歲人口，去年首次被70歲以上人口超越。（歐新社檔案照）

南韓國家數據處（原統計廳）12日發佈的「人口住宅總調查」數據顯示，受低生育率、人口高齡化影響，南韓20至29歲人口去年首次被70歲以上人口超越。

韓聯社報導，統計顯示，2024年20幾歲年齡層人口為630.2萬人，同比減少19.3萬人，減幅大於10歲以下（19.2萬人）和40多歲（16.9萬人）人口，為全體年齡層之最。20幾歲人口在2020年以703萬人達到顛峰後，連續4年呈現減少趨勢。

受此影響，自南韓政府1925年展開相關統計以來，70歲以上高齡人口（654.3萬人）首次超越20幾歲年齡層。此外，50幾歲人口最多，為871.3萬人，40幾歲（780.9萬人）、60幾歲（779.1萬人）緊隨其後。

值得一提的是，受大企業偏好具有工作經驗的求職者等影響，20幾歲人群在就業市場上逐漸失去立足之地。今年8月，20幾歲人口就業率為60.5％，同比下降1.2個百分點，連續12個月未能回升。同期，該年齡層失業率達5％，同比上升1個百分點，為近3年來的同月最高水準。

有觀點指出，20幾歲人群缺乏穩定立足點可能引發國家經濟活力下降，人口結構問題將更為嚴重。

