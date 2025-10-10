日本在留中國人破90萬人 不到1年增加2.7萬

日本出入國在留管理廳10日公布的統計顯示，截至今年6月底，日本在留外國人總數達395萬6619人，以中國籍人數最多，首次突破90萬人。圖為日本橫濱中華街慶祝新年。（歐新社）

日本出入國在留管理廳10日公布的統計顯示，截至今年6月底，日本在留外國人總數達395萬6619人，從去年底以來的半年來增加約18萬7千人，再創歷史新高。而在留外國人中以中國籍人數最多，首次突破90萬人。

產經新聞報導，在留外國人按國籍分類，人數最多的前3為中國90萬738人、越南66萬483人、南韓40萬9584人。中國籍人數較去年底的87萬3千多人增加約2萬7千人，首次跨越90萬人大關。中國籍的在留者以「永住者」居多，約35萬人，占39％。



「永住者」資格原則上授予在日本居住滿10年的外國人，該資格沒有居留期限，也沒有就業限制。

另一方面，日本政府於2019年增設「特定技能」在留資格，分為「1號」與「2號」。其中「2號」須具備熟練技能，居留期限沒有上限，並允許家屬隨行。日本政府計畫在2028年以前的5年內，接納1號與2號合計最多82萬人。

報導指出，「特定技能1號」持有者在半年內增加17％，從去年底的約28萬3千人增至33萬3123人；而「2號」則從去年底的832人暴增至3073人，成長3.7倍。兩者合計為33萬6196人。

