曾是學霸、重金屬鼓手! 高市早苗因為「他」投入政界

眾議員高市早苗當選新任總裁，有望成為日本第一位女首相。（法新社）

高市早苗當選日本自民黨新總裁，打破女性在日本政壇的天花板，引起歐美媒體的高度關注，高市早苗將成為日本首位女首相，也是少數非政治世襲出身的首相，她出身於奈良的雙薪家庭，父母希望她就讀短大，畢業後趕快找人成家平穩過日子，但她卻選擇走入政壇，並將帶領日本再度走上巔峰。

1961年出生於奈良的高市，父親是上班族，母親是警察，小時候夢想是當「書法老師」，父母希望女兒不要飛太遠，找個好人家結婚平穩過日子，高中畢業考大學時，父母希望她就讀住家附近的短期大學，其他的學校一概不幫忙出學費。

高市早苗成績優秀考上了東京的名門私校慶應大學，但因無法承擔學費和生活費，最後放棄改讀國立的神戶大學。畢業時獲得多家大企業內定，但在因緣際會下，她發現了日本經營之神松下幸之助創辦「松下政經塾」正在招生，她放棄了內定的工作進入松下政經塾，成為松下的門生，24歲就立定志願將成為政治家。

高市早苗是日本政壇出名的「政策控」，據說她具有接近「圖像記憶」超強記憶力，六法全書全部記在腦裡，而且也不擅於與人應酬，最大的樂趣就是關在家裡寫法案。

但高市早苗並非如大家刻板印象中的「學霸」，她不但會讀書也很會玩，大學時曾獨自騎著機車完成日本一周的旅行。她在學生時代和朋友共組重金屬樂團，她擔任鼓手，2021年她首次參選自民黨總裁時，還曾和日本搖滾樂手世良公則秀了一段合奏。

高市早苗在1992年首次參選參議員，因未爭取到自民黨提名敗選，1993年再度投入眾議員選舉，後援會都勸她不要冒進，結果原本反對他參政的父親卻在信件中鼓勵她不要放棄，還說可以動用他所有退休金。

高市早苗在1993年首次當選，進入政壇，同年首次當選的還有已故的安倍晉三、前首相岸田文雄、前幹事長茂木敏充、前總務相野田聖子、東京都知事小池百合子，在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥和前黨魁枝野幸男，也是日本政壇有名的「九三年初當選組」，都是日本政壇上風風火火的一哥一姐。

高市早苗做為「安倍路線」的繼承人，很多人以為她和安倍是「師徒」，但事實上兩人是「同級生」。

高市早苗在44歲才結婚，丈夫是同黨的前眾議員山本拓，兩人在2004年結婚，當年高市早苗第二次落選變成浪人，山本以電話向她求婚，高市早苗曾訪談節目中說，兩人是「零日婚」，促成她決定結束單身生活的關鍵是山本在電話中告訴她「我有廚師執照」。這對於廚藝零分的高市而言是無上的魅力，馬上答應下嫁。

高市早苗和山本在自民黨內屬於不同派系，兩人約好在家裡不談政治，但2017年兩人因為自民黨總裁支持人選不同發生齟齬，關係生變最後離婚，但2021年高市早苗出馬參選時，山本違背派系的決定力挺「前妻」，高市早苗落選後，山本也被拖累在當年的眾院選舉落馬。當時兩人關係已經修復，山本也經常進出高市的議員宿舍，為了怕被人拿來作文章，而且在安倍的鼓勵兩人再婚，不過這次兩人以猜拳決定姓氏，山本猜輸，現在冠上了高市早苗的妻姓成為「高市拓」。

