    國際

    美最高法院裁准 允許川普政府凍結逾40億美元外援

    2025/09/27 11:52 編譯陳成良／綜合報導
    美國聯邦最高法院裁決，川普政府可凍結逾40億美元外援。 （路透資料照）

    美國聯邦最高法院裁決，川普政府可凍結逾40億美元外援。 （路透資料照）

    美國最高法院26日裁決，允許川普政府凍結逾40億美元（約新台幣1211億元）的對外援助，這是總統川普推動擴大聯邦支出掌控權的一大勝利。

    最高法院推翻聯邦法官阿里（Amir H. Ali）的初步禁令。該禁令指總統拒絕支出國會已撥款數十億美元用於全球糧食、藥品及發展計畫，已構成篡奪國會權力。然而，最高法院多數意見在簡短裁定中表示，政府論點可能是正確的，即現行法律不允許私人團體起訴以執行國會撥款，且「行政部門處理外交事務的損害，似乎超過受訪者面臨的潛在損害」。由於資金將於9月30日到期，預計幾乎不可能動用。

    大法官卡根（Elena Kagan）與兩位自由派大法官提出嚴厲異議，批評最高法院不應在緊急動議（emergency docket）上裁決此案。卡根大法官直言：「事關重大：爭議的核心是行政部門與國會之間，在公共資金支出方面的權力分配。」她指出，最高法院卻以「倉促」方式決定此案，恐對憲政造成嚴重衝擊。

    此裁決是川普政府在最高法院緊急動議上的又一次勝利。此前，保守派佔據多數的最高法院已暫時允許川普政府禁止跨性別士兵入伍、大規模裁員聯邦僱員，並允許美國非官方機構「政府效率部」（DOGE）存取美國民眾的社安局敏感資訊。川普正努力阻止聯邦政府從健康研究、交通項目到「庇護城市」等多個領域的資金支出。國會民主黨估計，目前已有高達4300億美元的聯邦支出遭到凍結。

    川普表示，他正試圖縮減臃腫的聯邦官僚機構，使支出符合其政府的目標。批評者則指出，川普此舉已越權，透過主張廣泛權力，單方面切斷資金。這項裁決可能助長川普未來更大規模地單邊掌控聯邦支出，進一步削弱國會的「錢袋權」，使總統的單邊掌控成為常態，徹底改變美國政治生態。

    根據《華盛頓郵報》報導，最高法院此舉恐將架空國會的「錢袋權」，讓總統對國家預算擁有更大控制力，引發憲政權力分立的嚴峻考驗。

