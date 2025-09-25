法國抓病假詐欺出新招 私家偵探出動跟蹤上班族

為法國南特市的社會保障機構，其上方標示著「法國健康保險」（l'Assurance Maladie）的標誌。該機構負責支付員工病假福利，而法國病假詐領問題日益嚴重，已成國家財政負擔。（路透）

法國正面臨嚴峻的病假詐領問題，已成為國家財政的沉重負擔。根據《路透》報導，自2012年以來，法國病假天數激增60%，每年耗費逾100億歐元（約新台幣3574億元）。為此，私人偵探被大量僱用來跟蹤員工，揭發虛報病假行為，這項業務甚至超越傳統的婚姻調查，成為新主流。

多位受訪偵探表示，詐領病假調查業務蓬勃發展。偵探黎曼（Fabrice Lehmann）指出，有目標被懷疑與競爭對手合作，或利用帶薪病假創辦公司。他的合作夥伴派勒貝克（Patrice Le Bec）甚至看過有人請病假後直接搭機度假。黎曼總結：「無論是在公司或家庭，歸根結底都是金錢或背叛。」法國國家健康保險局去年阻止了4200萬歐元的詐領，但這難以涵蓋實際規模。

10年病假竟能續開公司車

法國前總理白胡（Francois Bayrou）曾將病假成本作為削減預算目標，稱檢查顯示超過18個月的病假有一半無正當理由。偵探波伊文（Bruno Boivin）透露，曾有客戶發現員工請病假10年卻仍每3年聯繫公司以更新配車，即使掌握證據也難以解僱。他認為政府打擊詐領的承諾是「胡說」，因違規行為很少受罰。

官方數據顯示，疫情後法國缺勤率加速增長。經濟學家德爾熱訥（Jean-Claude Delgenes）分析，法國「垂直、專制」的管理風格，不符員工需求，導致「系統具壓迫性」。然而，隸屬左翼政黨的急診醫師貝納利（Sabrina Ali Benali）則駁斥企業誇大問題，稱大規模詐領是「純粹的幻想」。這場關於病假詐領的爭議，揭示了法國在財政、勞動權益與管理文化之間的深層矛盾。

