破紀錄！網攻釀德國2024經濟損失10.3兆 俄中駭客排前2

德國資訊產業、電信和新媒體協會（Bitkom）近日發布一項調查報告顯示，2024年駭客襲擊、數據偷竊等行為給德國經濟造成了2892億歐元的損失，並創下歷史最高，這些駭客的來源被指向俄羅斯和中國。 （路透資料照）

2025/09/21 22:40

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國資訊產業、電信和新媒體協會（Bitkom）近日發布的一項調查報告顯示，2024年駭客襲擊、數據偷竊等行為給德國經濟造成了2892億歐元（10.3兆台幣）損失，並創下歷史最高金額，這些駭客的來源被指向俄羅斯和中國。

《德國之聲》報導，Bitkom的調查報告指出，有87%的受訪企業表示，2024年曾遭遇過間諜行為、破壞行為、數據盜竊的影響，估算對德國經濟造成了2892億歐元的損失，比2023年增加8%，這些損失包括更換損壞設備的費用，也包括法律訴訟費用和營業額損失。

Bitkom此次調查涉及德國全國1002家年營收超過100萬歐元（3550萬台幣）、員工人數不少於10人的企業。報告指出，在這些受影響企業中，46%都能確認至少1次來自俄羅斯的駭客攻擊，能至少確認1次來自中國駭客攻擊的企業比率同樣也是46%，排名第三的則是非歐盟的東歐國家（31%），緊隨其後的還有美國（24%）。

中國駐德國大使館在其官網發布聲明，針對Bitkom的調查報告對中國的指控予以「堅決駁斥」，聲明指出：「中國政府堅決反對一切形式的網路攻擊，並依法予以打擊。中國不鼓勵、不支持、更不容忍任何形式的網路攻擊活動。網路安全是全球性挑戰，中國確實是網路攻擊的主要受害者之一。」

聲明還批評Bitkom的調查報告「毫無根據，缺乏專業性」，並「強烈敦促德方停止利用網路安全問題，進行反中政治操弄和宣傳。」

根據調查報告，在總共2892億歐元的經濟損失中，大約2020億歐元（7.2兆台幣）能直接歸咎於網路攻擊。約60%受訪企業表示，網路攻擊已對公司存亡造成了威脅；34%的受訪企業稱，曾經遭到過勒索軟體攻擊，即駭客鎖死重要的企業數據，稱獲取贖金才會解鎖。

在9月18日的調查報告發布會上，德國聯邦憲法保衛局候任局長塞倫（Sinan Selen）指出，人工智慧（AI）也在這些網路攻擊案件中發揮越來越大的作用，憲法保衛局將加大人力、技術、營運方面的投入，來幫助德國企業抵禦這種攻擊。

Bitkom說，目前約有35%企業從安全機關獲得了駭客的線索，這也展現了安全機關與企業加強合作的成果。與此同時，德國企業本身也在擴大對安全防護措施的投入。

根據調查報告，2022年，德國企業的IT資安投資僅佔IT預算不到10%，但到2024年，這個比率就上升到18%。不過，根據Bitkom以及德國聯邦訊息安全署（BSI）的建議，企業IT資安的投入應至少占IT預算的20%。

