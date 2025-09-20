為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    3架米格-31闖芬蘭灣　愛沙尼亞控俄侵犯空域

    2025/09/20 01:30

    〔中央社〕愛沙尼亞表示，3架俄羅斯米格-31戰鬥機（MiG-31）今天在芬蘭灣（Gulf of Finland）上空侵犯愛沙尼亞空域，此舉引發歐盟與北約的譴責，稱這是危險的新挑釁行為。

    法新社報導，愛沙尼亞與義大利官員表示，隸屬於北大西洋公約組織（NATO）在波羅的海國家防空支援任務的義大利F-35戰機緊急升空，攔截這些俄羅斯戰鬥機並發出警告。

    愛沙尼亞國防軍表示：「3架俄羅斯米格-31戰鬥機（MiG-31）未經許可進入瓦因德盧島（Vaindloo Island）附近的愛沙尼亞空域，並在那裡停留了約12分鐘。」

    「這些戰鬥機沒有飛行計畫，應答機也處於關閉狀態。在侵犯空域時，這些戰鬥機也未與愛沙尼亞航空交通管制進行雙向無線電通訊。」

    北約發言人哈特（Allison Hart）說：「這再次表明了俄羅斯行為魯莽，以及北約有能力做出回應。」

    莫斯科當局尚未立即做出回應。

    歐洲聯盟（EU）外交暨安全政策高級代表、前愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）指責莫斯科做出「極度危險的挑釁行為」，並警告這次出動「進一步加劇此區的緊張局勢」。

    歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「隨著威脅升級，我們的施壓力道也會加大。」為了因應俄烏戰爭，范德賴恩稍早提交針對俄羅斯的第19輪制裁方案，並尋求歐盟成員國批准。

    這起疑似入侵事件發生在北約東部邊界緊張情勢升級之際，且波蘭上週才抱怨約有20架俄羅斯無人機飛越領土。莫斯科當局則否認波蘭是目標。

    俄羅斯正在烏克蘭作戰，並經常試探西方的防空系統，但愛沙尼亞抱怨，近幾個月來這些飛行任務變得更加挑釁。

    愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）表示：「俄羅斯今年已4度侵犯愛沙尼亞空域，這本身就是不可接受的。但今天的入侵…公然程度為前所未見。」（編譯：張曉雯）1140920

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播