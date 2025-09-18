彈藥告急！俄軍庫存挖出納粹符號彈藥 烏軍諷：本質就是法西斯

烏軍偵察單位「圖爾」（Tur）表示，在俄軍彈藥庫驚見納粹德國製的炮彈引信，表面還清楚印有納粹鷹徽與卐字記號，時間標記為1934年。（圖擷自「@wartranslated」X）

2025/09/18 15:52

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突持續，俄軍前線彈藥嚴重吃緊，甚至傳出竟從博物館「搬出古董武器」應戰。烏軍偵察單位「圖爾」（Tur）表示，在俄軍彈藥庫驚見納粹德國製的炮彈引信，表面還清楚印有納粹鷹徽與卐字記號，時間標記為1934年。

綜合《紐約郵報》等外媒報導，烏軍偵察單位「圖爾」於社群平台Telegram發文指出，「納粹武器仍在奪取生命，希特勒與史達林的政權雖早已消亡，但俄羅斯總統普廷政權取而代之，名稱不同卻本質依舊。

俄羅斯當局向人民灌輸抗擊法西斯主義的神話，實則自身就是法西斯國家。暗指克里姆林宮聲稱在烏克蘭打擊納粹主義的虛假主張。

「圖爾」提醒世人，蘇聯與納粹德國於1939年8月簽署貿易協議，並於1940年2月補充條款，蘇聯獲得軍事裝備、機床與技術、以及包括納粹卐字標記砲彈雷管（用來引爆炸藥裝置）在內的原材料。1939年9月，蘇聯更趁波蘭遭德軍重創之際出兵侵略，當局推測，這批納粹雷管（Nazi detonators）正是當年遺留物，在俄羅斯軍火庫中保留至今。

烏克蘭第225獨立突擊團指揮官席里耶夫少校（Maj. Oleh Shyriaiev）直言，我們多次目睹俄軍使用二戰時期的裝備，這反映俄軍正面臨特定困境，由於戰爭持續近4年，大量彈藥已被消耗殆盡，俄軍動用過時裝備早已不是新聞。他親眼目睹俄軍士兵扛著19世紀末研發的莫辛—納干步槍上戰場，這種槍枝在第一、二次世界大戰使用，早在蘇聯時期就被淘汰，先後由SKS步槍與AK-47步槍取代。

席里耶夫說，不僅如此，俄軍還將二戰老舊艦砲改裝在輕型裝甲拖車上投入戰場，對從倉庫中取出的早期步兵戰車進行現代化改造，以便在庫存減少的情況下繼續在烏克蘭作戰，「我們還通過情報確認，北韓一直在向俄羅斯提供彈藥，原因就是缺乏彈藥」。

由美國總統川普任命的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）15日出席基輔「雅爾達歐洲戰略論壇」時也直言，俄羅斯如今只能把「封存坦克」與「博物館裝甲車」拉到前線湊數，顯示莫斯科正「輸掉」這場戰爭。

