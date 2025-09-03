美國能源部報告淡化氣候變遷威脅 引學界反彈聲浪

美國能源部報告淡化氣候變遷的經濟與環境威脅，引發科學界強烈反彈。圖為印尼中爪哇村落因氣候變遷而流失土地，房屋遭到淹沒。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國能源部近期發布一份報告，淡化氣候變遷的經濟與環境威脅，引發科學界強烈反彈。超過85名美國及國際科學家在公眾諮詢期結束前，提交長達439頁的反駁文件，指控該報告充斥錯誤、誤導與斷章取義，為川普政府推動放寬排放限制提供政治藉口。

紐約時報2日報導，這份爭議報告由能源部長萊特（Chris Wright）親自挑選的5名學者撰寫，他們都否定主流科學界對化石燃料造成全球暖化的共識。報告承認全球氣溫正在升高，但「氣候變遷的經濟危害低於一般認知」，並據此主張撤銷二氧化碳等溫室氣體的管制措施。

然而，反駁聲浪迅速湧現。美國氣象學會（American Meteorological Society）等專業機構在評論中直指，報告存在「根本性缺陷」。德州農工大學大氣科學教授德斯勒（Andrew Dessler）領銜的批駁報告，逐章拆解政府版本，指出其手法是「混淆視聽，讓公眾以為我們不確定氣候變遷是否危險」。

德斯勒指出，能源部報告常以「一點點科學事實」斷章取義來支撐結論，例如僅強調二氧化碳可促進植物生長，卻忽視高溫、乾旱與洪水對農作物的嚴重衝擊。倫敦大學衛生暨熱帶醫學院流行病學教授蓋斯派洛尼（Antonio Gasparrini）則批評，報告雖正確指出「寒冷相關死亡數高於高溫」，卻刻意忽略氣候變遷導致熱浪死亡人數急遽上升的事實。

其他專家也揭露多處缺失，包括數據圖表被扭曲，以淡化二氧化碳濃度上升幅度；引用不存在的論文，甚至錯引國際氣候評估報告。羅格斯大學人類生態學教授麥奧威（Pamela McElwee）形容其為「完全草率」，缺乏對未來風險與災害成本的評估。華盛頓大學全球衛生教授艾比（Kristie Ebi）更直言，能源部引用她的研究來支持「補充營養品能抵銷作物營養流失」的說法，完全是曲解。

能源部對批評保持低調，僅回應稱會在公眾評論結束後「審視並回應實質意見」。但外界普遍擔憂，這份帶有強烈政治色彩的報告，可能影響聯邦政策走向。美國環保署（EPA）已將其做為撤銷「危害認定」（endangerment finding）的依據。該認定自2009年起成為美國管制碳排放的法律基礎。

科學界警告，若以這份缺乏同儕審查的文件來逆轉既有政策，將動搖多年來累積的科學共識。德斯勒強調，這是一個經過嚴格驗證的研究領域，「能源部的版本是對科學的嘲弄」。

截至評論期截止前，已有逾2300份意見提交。觀察家指出，這場爭議不僅涉及單一報告，而是攸關科學研究如何被政治化利用，以及美國在應對全球暖化中的政策可信度。

