    首頁 > 社會

    國1溪州段半小時3+4車連環撞 1車翻覆4人傷、回堵5公里

    2025/12/07 18:59 記者陳冠備／彰化報導
    國道1號北向彰化溪州路段今（7）日下午約半小時接連發生2起追撞事故，地點相距僅約1公里；第一起車禍發生，3車追撞導致1台車翻覆。（翻攝自國1路況群）

    國道1號北向彰化溪州路段今（7）日下午約半小時接連發生2起追撞事故，地點相距僅約1公里。下午近2點，先是發生3車追撞導致1車翻覆，事故排除後不久，又發生4車連環撞，共造成4人輕傷送醫。2起事故導致該路段車流嚴重回堵，一度綿延5公里。國道警方表示，2起事故的確切肇事原因均尚待調查釐清。

    首起事故發生於下午1時59分，地點在北向220公里處。1名24歲劉姓男子駕駛廂型車行經該處，疑未保持安全距離，追撞前方李姓、邱姓駕駛的車輛，廂型車失控側翻，占據車道；所幸3名駕駛均未受傷，酒測值也為零。事故造成車流回堵約5公里，國道警方緊急處理，於下午2時19分將事故排除，全線恢復通車。

    然而，交通恢復僅約20分鐘，下午2時36分，在北向219公里處再度發生事故。現場為4輛自小客車發生擦撞，造成車內4人受傷，包括46歲張姓駕駛頭暈、37歲廖姓副駕駛頭暈想吐、48歲陳姓女乘客頭暈及12歲袁姓少女臉部疼痛。

    彰化縣消防局於下午2時40分接獲報案，立即派遣埤頭、溪州、埔心等分隊，出動2輛救護車、2輛水箱車及8名消防人員前往救援，由小隊長周順賢現場指揮，對4名傷者進行初步處置後，全數送往衛生福利部彰化醫院檢查。所幸4人均意識清楚，無明顯外傷。

    第二起車禍造成4車連環撞。（警方提供）

    半小時連續2起車禍，造成車輛嚴重回堵。（翻攝自國1路況群）

