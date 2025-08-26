川普會李在明 稱有意取得駐韓美軍基地土地所有權

位於南韓京畿道平澤市的烏山空軍基地，是美國空軍與南韓的聯合基地。（法新社檔案照）

2025/08/26 02:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓總統李在明25日在白宮會晤美國總統川普，請求川普協助為朝鮮半島帶來和平。川普則說，希望美國能夠取得駐韓美軍基地所在的土地所有權。

李在明進入橢圓形辦公室後，隨即奉承川普，說這間辦公室「看起來非常明亮、美麗」，擁有「美國的尊嚴」。他還說：「我覺得美國正在再次偉大起來。」

李在明向川普說，「我想請您在實現朝鮮半島和平方面發揮作用」，希望能夠「在北韓興建川普大廈，一起打高爾夫球。」

然而，川普針對駐韓美軍議題表示，他希望美國能擁有駐韓美軍基地所在的土地，同時施壓南韓支付更多費用，以承擔約2萬8500名美軍的駐軍成本。

位於南韓京畿道平澤市的烏山空軍基地，是美國空軍與南韓的聯合基地。川普說，「我們花了很多錢建造一座要塞，南韓方面確實有所貢獻，但我想看看我們能否取消租約，直接獲得我們這個龐大軍事基地所在土地的所有權。」

川普在被問到是否將再次前往兩韓之間的非軍事區（DMZ）時，回憶他2019年的經歷。川普在2019年6月成為首位踏上北韓領土的在任美國總統。

川普說，「還記得我跨過那條線，然後所有人都瘋了嗎？」當時所有人都很緊張，「尤其是秘勤局」。

不過，川普說：「我很喜歡那一刻」，他當時感到很安全，因為他與金正恩的關係很好。

