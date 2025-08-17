為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    首頁　>　國際

    德總理肯定美對烏安全保障　提美俄烏三方會談在歐舉行

    2025/08/17 02:45

    〔中央社〕德國總理梅爾茨今天表示，美方已準備好成為烏克蘭安全保證的一環。他並指出，美國總統川普提出的美俄烏三方峰會構想可在歐洲舉行，目標是達成和平協議。

    路透社和法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）前一天在阿拉斯加州與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行峰會後，曾和梅爾茨跟其他歐洲領導人通話談論「川蒲會」狀況。

    梅爾茨（Friedrich Merz）事後告訴國營的德國第二電視台（ZDF）：「好消息是，美國已準備好參與（給予烏克蘭的）這類安全保證，而非讓歐洲單打獨鬥。」

    梅爾茨說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計18日在華府會見川普，在這之後，蒲亭、川普和澤倫斯基的三方會談應該盡快舉行，並著眼於達成和平協議。

    他談到：「如果成功，這將比停火更具價值。」

    他說，三方會議的「日期和地點還未定。我們已提議可以在歐洲找個場地」。

    與此同時，北歐－波羅的海地區的8國領導人今天發表聯合聲明，重申堅定支持烏克蘭，並支持川普為終結俄羅斯侵略所做的外交努力。

    聲明中，丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、立陶宛、挪威和瑞典的領導人表示，俄烏之間要實現和平，需要停火並為烏克蘭提供安全保障。

    聲明寫道：「我們樂見總統川普有關美國準備參與安全保障的聲明。烏克蘭武裝部隊以及烏軍與其他國家的合作，不應受到任何限制。」1140817

