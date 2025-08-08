為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普斡旋柬泰停火 獲柬埔寨總理提名角逐諾貝爾獎

    柬埔寨總理洪馬內提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎。（彭博社）

    2025/08/08 07:22

    〔中央社〕柬埔寨總理洪馬內今天表示，他已提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎，並稱讚川普在制止柬泰邊境衝突時展現出「非凡的政治才能」。

    路透社報導，洪馬內（Hun Manet）晚間在臉書（Facebook）發文宣布上述消息，並附上一封致挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）的信函，信中稱讚川普（Donald Trump）干預柬泰衝突，是他「在緩和全球一些最動盪地區緊張局勢方面取得傑出成就」的例證。

    洪馬內在信中寫道：「這次及時干預避免了一場可能造成毀滅性後果的衝突，對於防止重大傷亡至關重要，也為恢復和平鋪路。」

    路透社先前報導，相鄰的泰柬爆發現代史上最激烈的其中一波戰鬥，在推動戰鬥結束的行動陷入僵局之際，靠川普7月26日致電兩國領導人才得以突破。

    這促成7月28日在馬來西亞達成的停火協議，柬泰今天同意確保不再重燃敵對行動，並允許東南亞觀察員進入。總計有43人在泰柬5天衝突中喪生，超過30萬人撤離家園。

    除了洪馬內，巴基斯坦6月已表示，將推薦川普角逐諾貝爾和平獎，以表彰他在協助解決巴基斯坦與印度間衝突所做的努力。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上個月也說，他已提名川普角逐諾貝爾和平獎。

