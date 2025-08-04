豪宅淪詐騙基地！泰警突襲圍攻 18名中國人逃竄「當場摔斷腿」

泰國清邁湄林區一棟價值逾4000泰銖的豪宅，近來被當地警方查出，內部淪為電訊詐騙集團的據點，日前警方派人突擊攻堅，當場捕獲18名中國籍嫌犯，期間有數名嫌犯試圖逃跑，從2樓直接跳下，結果有人當場摔斷腿。（圖擷取自@underthetableth 社群平台「X」）

2025/08/04 16:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國清邁（Chiang Mai）湄林區一棟價值逾4000泰銖（約新台幣3928萬元）的豪宅，近來被當地警方查出，內部淪為電訊詐騙集團的據點，日前警方派人突擊攻堅，當場捕獲18名中國籍嫌犯。警方透露，逮捕期間有數名嫌犯試圖逃跑，從2樓直接跳下，結果有人當場摔斷腿，最終涉案嫌犯仍全部落網。

綜合外媒報導，清邁府第五區副警長蓬威瓦猜少將（Thawatchai Phongwiwatchai）指出，網路犯罪警官與觀光警察依據清邁府法院核發的搜查令，在今年7月31日針對清邁湄林區（Mae Rim）的一棟豪宅，進行突擊行動。執法人員突襲當下，屋內有多名中國籍男女正透過電腦與手機進行詐騙作業，目睹警方出現，當場嚇得當場慌忙逃竄。

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警方透露，不少嫌犯直接從超過8公尺的2樓跳下，有8人因此受傷，包括割傷、瘀傷以及腿部骨折；另外，警方還在現場查獲20多台電腦、100多支手機，以及用於聯繫受害者的中國門號SIM卡。根據警方調查，被逮的電信詐騙集團已運作約3個月，由中國籍首腦承租犯案用兼供同夥居住豪宅，成員幾乎24小時待在屋內工作。

報導指出，這夥電信詐騙集團涉及金額龐大，每個嫌犯的月薪高達1至2萬人民幣（約新台幣4.2萬元至8.4萬元），詐騙手法包含恐嚇勒索電話、機票訂購詐騙、假冒商品銷售、偽造銀行交易問題等，且專門針對中國人下手行騙。泰警表示，這起案件恐與大型國際網絡犯罪集團有關，懷疑集團把清邁作為行動基地，正在擴大調查範圍。

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