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    休眠逾450年後首度甦醒！ 強震過後俄羅斯堪察加火山噴發

    俄羅斯堪察加地區的克拉舍寧尼科夫火山正在噴發，將大量火山灰噴向高空。這是該火山逾450年來的首次噴發。（圖擷取自X平台）

    俄羅斯堪察加地區的克拉舍寧尼科夫火山正在噴發，將大量火山灰噴向高空。這是該火山逾450年來的首次噴發。（圖擷取自X平台）

    2025/08/03 13:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在經歷1場史上最強之一的地震後數日，俄羅斯東部的堪察加（Kamchatka）地區1座已休眠逾450年的火山，於3日首度噴發，為該地區接二連三的地質活動再添一筆紀錄。

    《法新社》報導，根據俄羅斯官方媒體發布的照片，名為「克拉舍寧尼科夫」（Krasheninnikov）的火山噴出了高聳的火山灰柱。史密森尼學會的全球火山活動計畫資料顯示，該火山上一次噴發是在1550年。

    堪察加緊急情況部在Telegram上發布訊息稱，火山灰柱估計已達到6000公尺的高度。聲明指出：「火山灰柱正從火山向東飄向太平洋，其路徑上沒有居民區，有人居住的地點也未記錄到火山灰沉降。」當局已對該火山發布了「橘色」航空危險代碼，意味著該地區的航班可能會受到干擾。

    這起火山噴發，是堪察加地區近期一連串地質活動的最新1起。就在數天前的7月30日，歐亞大陸最高的活火山「克柳切夫斯基」（Klyuchevskoy）才剛噴發，而這2起火山活動，都緊隨著當日發生的1場規模8.8的強烈地震。

    該場強震是自2011年東日本大地震以來最強的地震，曾引發橫跨太平洋的海嘯警報。根據官方說法，俄羅斯是受創最嚴重的地區之一，海嘯當時曾衝進北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）的港口，並淹沒了一座漁業工廠。

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