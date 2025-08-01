助紂為虐 英國警方被指要求香港流亡人士自我審查

流亡英國的香港民運人士劉珈汶指控，英國警方要求她「自我審查」，避免參與公共集會。（美聯社檔案照）

2025/08/01 06:52

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國「衛報」7月31日獨家報導，香港知名民主運動人士劉珈汶（Carmen Lau）指控，英國警方要求她「自我審查」，避免參與公共集會。

這項要求載於衛報取得的1份「諒解備忘錄」中，引發流亡異議人士憂慮，擔心此舉可能助長全球範圍內針對批評中國及香港官員的箝制行動。

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1995年出生的劉珈汶曾擔任香港公民黨副秘書長、黃大仙區議會橫頭磡選區議員、食物環境衛生事務委員會副主席。2021年12月18日，劉珈汶被指控涉嫌在立法會選舉期間，藉公開活動煽惑他人不投票或投無效票，違反「選舉（舞弊及非法行為）條例」，遭廉政公署獲法官簽發手令通緝。

劉珈汶2021年移居英國。2024年12月24日，劉珈汶被控違反「香港國安法」，遭香港警方國安處懸賞100萬港幣（約381萬台幣）通緝。

據報導，今年3月，泰晤士河谷（Thames Valley）警方在劉珈汶的鄰居收到懸賞信件，獎勵任何提供其行蹤或協助將其交給當局的人士後，要求她簽署該項協議，停止任何可能使她處於險境的活動，並避免參與抗議活動之類的公共集會。

香港前學生組織「學生動源」召集人鍾翰林也在英國定居，他曾因國安法入獄，也成為港府懸賞通緝目標。

香港當局否認寄出這些信件，但英國外交大臣拉米（David Lammy）與內政大臣古柏（Yvette Cooper）認為，這是「跨國鎮壓」的案例，呼籲「中國及香港當局結束刻意針對反對聲音的行動」。兩人也承諾將保護在英國的流亡運動人士的權利與自由。

劉珈汶經常在倫敦參與示威活動，並發表批評中國政府打壓異議人士的演說。她認為，泰晤士河谷警方提出的要求，只會加劇外國箝制她的企圖，警方「實質上是在告訴我自我審查」。當員警登門造訪時，她感覺別無選擇只能同意，但「令人震驚的是，警方並未維護我在英國言論與集會自由的權利，反而要求我自行限制基本自由，以應對中國的跨國鎮壓。」

「實際上，這與中港當局企圖達到的結果如出一轍：透過恐懼與孤立讓異議噤聲。一個真正民主的回應，應該以保護受害者權利為核心，而不是建議他們退出公共生活。」

定居澳洲墨爾本的前律師任建峰（Kevin Yam），因公開批評香港當局而被通緝，也成為懸賞信的目標。他表示，英國警方的要求與澳洲警方的作法，「形成鮮明對比」，後者「始終將我視為案件中的受害者」。

任建峰說，英國當局對劉珈汶與鍾翰林遭遇的冷淡反應，讓他感到沮喪，「這甚至助長了施壓者在另外一個國家試圖重施故技。」

在澳洲，針對任建峰與另一名香港流亡人士許智峯（Ted Hui）的類似信件，則由國家反外國影響特別工作小組調查，該小組由國家安全情報機構與警察領導。

許智峯批評這份備忘錄「極度令人憂慮」，並指出「這讓人感覺彷彿劉珈汶才是麻煩製造者，而她必須靠自我審查承擔全部責任。」

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