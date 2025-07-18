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    最新川普政策民調出爐！近半美國人認為「受害更深」

    紐約市17日一場反川示威中，民眾舉起指控川普暴君、無情、邪惡、仇女的看板。（歐新社）

    紐約市17日一場反川示威中，民眾舉起指控川普暴君、無情、邪惡、仇女的看板。（歐新社）

    2025/07/18 16:18

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美聯社》與芝加哥大學公共事務研究中心（AP-NORC Center）17日發布的最新民調顯示，49%的美國民眾表示，總統川普的政策對他們造成更大的傷害，而22%的受訪者表示，這些政策對他們的生活沒有太大改變，只有27%的美國民眾認為，川普政策對他們有更大的幫助。

    民調結果顯示，公眾對川普政策效果的看法，存在嚴重的黨派分歧。53%的無黨派傾向人士表示，這些政策對他們的傷害大於幫助，22%的人表示，這些政策對他們的生活沒有任何改變，20%的人表示，這些政策對他們的幫助更大。

    在受訪的共和黨人中，55%表示川普政策對他們有幫助，但30%的人表示對生活沒有實質影響，而15%的人表示，這些政策對他們的傷害較大。絕大多數民主黨受訪者表示，這些政策對他們產生負面影響，只有14%的人認為沒有區別，4%的人則說政策對他們有幫助。

    在AP-NORC調查涉及的所有議題上，川普的支持率均低於50%，其中約40%的人認可川普在經濟問題上的表現，43%認可他處理移民問題的方式。雖然川普近幾個月在經濟議題上的表現較為穩定，但他對移民問題的處理，支持率較3月的49%有所下降。

    受訪的美國人大多表示，他們認為川普很有效率：約60%的人表示，他非常或有點「有能力完成任務」，但只有42%的人表示川普非常或有點「理解像你這樣的人所面臨的問題」。

    該調查於7月10日至14日進行，共訪問1437名成年人，誤差幅度為3.6%。

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