以色列空襲大馬士革 衝擊與周邊國家關係正常化進程

以色列對敘利亞國防部發動空襲，造成建築毀損。（歐新社）

2025/07/17 21:45

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列近日以保護少數族群德魯士人，以及防堵敘利亞部隊逼近南部邊境為由，對政府軍和車隊數度發動空襲，16日還空襲鄰近首都大馬士革中心的國防部總部及郊區的總統官邸周邊區域。由於先前才傳出美國與以色列計畫擴大以國與阿拉伯國家交往的「亞伯拉罕協議」。在以軍發動空襲下，與阿拉伯國家關係正常化的發展，勢必造成衝擊。

敘利亞「沙姆解放組織」（HTS）去年12月推翻阿塞德政權建立臨時政府。就在外界期盼新政權帶領敘國走上正向發展道路之際，蘇威達的伊斯蘭遜尼派貝都因族（Bedouin），與德魯士武裝派系間的報復性綁架、攻擊事件。為恢復當地秩序，敘國武裝部隊開入當地，引爆與德魯士武裝團體衝突。據目擊者通報，政府軍與貝都因人聯手攻擊德魯士戰士和平民，甚至洗劫民宅，大開殺戒。據敘國內政部說法，衝突造成30人死亡；位於英國的「敘利亞人權瞭望台」組織統計，截至16日有超過374人喪生。

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以國國防部長卡茲表示，「以軍將持續攻擊敘國政權部隊，直到其撤離」；國防軍參謀長札米爾強調，「我們不會讓敘國南部成為恐怖堡壘」。以色列一直對敘國臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）保持戒心，因為他與「開打」恐怖組織有很深的淵源。

大馬士革與德魯士族早先於15日達成停火，卻迅速破局。美國國務卿魯比歐16日表示，美方在與有關各方聯繫後，同意採取特定步驟終止令人不安與恐懼的局勢。後續由敘國內政部與德魯士領袖再次宣布達成停火，政府軍車隊亦陸續從區域內撤離。

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