為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐盟與中國關係陷低潮 經濟學人：台灣問題加深這道裂痕

    《經濟學人》認為，中歐關係陷入低潮有5大原因。（彭博資料照）

    《經濟學人》認為，中歐關係陷入低潮有5大原因。（彭博資料照）

    2025/07/17 16:55

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中國與歐盟原本計畫7月24日在北京舉行高規格峰會，以慶祝建交50週年，但隨著近來中歐多項爭議浮現，雙方在貿易、安全等領域的分歧越來越嚴重，關係似乎已陷入低潮，原本為期2天的峰會也縮減為1天，最後恐草草收場。

    《經濟學人》7月15日報導，今年稍早歐中關係似乎有所回溫。歐盟領導人5月時表示，他們已準備好與中國攜手合作，因應共同挑戰。但歐盟內部人士指出，歐洲短暫的友好關係與其說是為了討好中國，不如說是為了操縱美國，歐盟謹慎面對美國總統川普，對中國則是高度戒備。

    《經濟學人》認為，歐中關係陷入低潮有5大原因。首先，歐盟對於與中國的貿易逆差進一步擴大感到憤怒，對中國電動車低價傾銷也非常不滿，並擔憂川普的關稅措施會導致中國更多廉價產品湧入歐洲。中國電動車價格比歐洲製汽車便宜20%，嚴重衝擊當地產業，歐盟去年對中國進口電動車祭出最高45.3%的關稅抵制。但中國電動車龍頭比亞迪依舊野心勃勃，希望在2030年前成為歐洲最大的電動車製造商。

    其次，歐盟對中國壟斷稀土市場極為不滿。今年4月中國實施新一輪稀土出口管制，讓歐洲汽車、航空、國防和半導體產業面臨嚴重衝擊。歐盟執委會主席馮德萊恩今年6月在加拿大舉行的7大工業國家（G7）高峰會上，公開指責中國利用稀土壟斷，建立了「支配、依賴和勒索」模式，令人無法接受。

    歐盟也越來越關切中國在安全方面帶來的疑慮。歐盟指責中國提供俄羅斯軍工企業關鍵零件和技術，幫助俄軍在烏克蘭戰場繼續作戰。此外，中國頻繁對歐洲國家發動網路攻擊，今年5月捷克外交部就遭中國駭客入侵，歐洲理事會也指控中國是日益增加的惡意網路活動幕後黑手。歐盟外交事務最高負責人卡拉斯（Kaja Kallas）警告中國，如果再發生類似情況，將採取強硬行動。

    台灣問題也在加深歐中關係裂痕。中國不斷對台軍事威脅，讓歐洲各國紛紛站出來支持台灣。去年德國2艘軍艦20年來首次穿越台灣海峽，讓北京當局氣得跳腳，中國官媒將日益緊張的局勢歸咎於歐盟和西方國家，指責他們支持台灣「分離主義分子」。

    然而，中國並未努力改善與歐洲的關係，尤其是持續拉攏德國、法國等個別國家，試圖分裂歐盟。這種做法，也讓歐盟對中國提高戒備。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播