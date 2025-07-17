歐盟與中國關係陷低潮 經濟學人：台灣問題加深這道裂痕

《經濟學人》認為，中歐關係陷入低潮有5大原因。（彭博資料照）

2025/07/17 16:55

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國與歐盟原本計畫7月24日在北京舉行高規格峰會，以慶祝建交50週年，但隨著近來中歐多項爭議浮現，雙方在貿易、安全等領域的分歧越來越嚴重，關係似乎已陷入低潮，原本為期2天的峰會也縮減為1天，最後恐草草收場。

《經濟學人》7月15日報導，今年稍早歐中關係似乎有所回溫。歐盟領導人5月時表示，他們已準備好與中國攜手合作，因應共同挑戰。但歐盟內部人士指出，歐洲短暫的友好關係與其說是為了討好中國，不如說是為了操縱美國，歐盟謹慎面對美國總統川普，對中國則是高度戒備。

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《經濟學人》認為，歐中關係陷入低潮有5大原因。首先，歐盟對於與中國的貿易逆差進一步擴大感到憤怒，對中國電動車低價傾銷也非常不滿，並擔憂川普的關稅措施會導致中國更多廉價產品湧入歐洲。中國電動車價格比歐洲製汽車便宜20%，嚴重衝擊當地產業，歐盟去年對中國進口電動車祭出最高45.3%的關稅抵制。但中國電動車龍頭比亞迪依舊野心勃勃，希望在2030年前成為歐洲最大的電動車製造商。

其次，歐盟對中國壟斷稀土市場極為不滿。今年4月中國實施新一輪稀土出口管制，讓歐洲汽車、航空、國防和半導體產業面臨嚴重衝擊。歐盟執委會主席馮德萊恩今年6月在加拿大舉行的7大工業國家（G7）高峰會上，公開指責中國利用稀土壟斷，建立了「支配、依賴和勒索」模式，令人無法接受。

歐盟也越來越關切中國在安全方面帶來的疑慮。歐盟指責中國提供俄羅斯軍工企業關鍵零件和技術，幫助俄軍在烏克蘭戰場繼續作戰。此外，中國頻繁對歐洲國家發動網路攻擊，今年5月捷克外交部就遭中國駭客入侵，歐洲理事會也指控中國是日益增加的惡意網路活動幕後黑手。歐盟外交事務最高負責人卡拉斯（Kaja Kallas）警告中國，如果再發生類似情況，將採取強硬行動。

台灣問題也在加深歐中關係裂痕。中國不斷對台軍事威脅，讓歐洲各國紛紛站出來支持台灣。去年德國2艘軍艦20年來首次穿越台灣海峽，讓北京當局氣得跳腳，中國官媒將日益緊張的局勢歸咎於歐盟和西方國家，指責他們支持台灣「分離主義分子」。

然而，中國並未努力改善與歐洲的關係，尤其是持續拉攏德國、法國等個別國家，試圖分裂歐盟。這種做法，也讓歐盟對中國提高戒備。

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