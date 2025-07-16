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    首頁　>　國際

    輝達H20解禁　美：中國僅獲第4級晶片、仍依賴美技術

    2025/07/16 03:30

    〔中央社〕針對輝達將向中國市場銷售降規版AI晶片H20，美國商務部長盧特尼克今天說明，這項政策目的是讓中國取得足夠的AI晶片，對美國技術上癮，離不開美國技術，中國企業目前僅能獲得輝達「第4級」晶片。

    人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）近日表示，美國政府已批准H20晶片銷往中國，很快可以開始出貨。盧特尼克接受財經媒體CNBC訪問時指出：「我們（美國）賣給他們（中國）的不是我們最好的產品，也不是第2好的，連第3好的都算不上。」

    盧特尼克表示，川普（Donald Trump）政府之所以改變立場，是因為美國並未提供最先進技術給中國，輝達只會銷售給中國第4好的晶片，美國企業使用的是最好的晶片。

    H20是以輝達Hopper繪圖處理器（GPU）為架構，針對中國市場設計的降規版AI晶片，目的是為符合美國出口管制規範。不過，美國政府今年4月將這款晶片也納入出口管制範圍，要求輝達在未獲得許可情況下，不得銷售H20給中國，直至近日迎來轉機。

    報導指出，美國總統川普和輝達執行長黃仁勳上週在華府碰面，會後決定撤銷禁令。

    盧特尼克說，這項政策與一項「稀土磁鐵」交易有關。

    他補充說，讓中國持續使用美國技術「符合美國利益」；如此一來，中國便會依賴美國技術，「我們希望中國繼續使用第4級的產品」。

    他也表示，「中國人完全有能力自己製造。我們（美國）要做的是比他們（中國）能製造出的產品領先一步，這樣他們才會一直買我們的晶片」。

    盧特尼克說明，「你得賣足夠多的晶片給中國，讓他們的開發者對美國技術上癮」。（編輯：洪(啟)原）1140716

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