為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    2025全球奢華消費最昂貴城市 新加坡蟬聯3年冠軍、台北排名第12

    瑞士寶盛集團今（14）日發布「2025年全球財富及高級生活報告」，根據報告顯示，新加坡連續3年蟬聯冠軍，成為「全世界最昂貴的城市」。（資料照，彭博）

    瑞士寶盛集團今（14）日發布「2025年全球財富及高級生活報告」，根據報告顯示，新加坡連續3年蟬聯冠軍，成為「全世界最昂貴的城市」。（資料照，彭博）

    2025/07/14 14:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞士寶盛集團（Julius Baer）今（14）日發布「2025年全球財富及高級生活報告」（Global Wealth and Lifestyle Report 2025），根據報告顯示，新加坡連續3年蟬聯冠軍，成為全世界奢華消費最昂貴的城市（Costliest Cities for Luxury Spending），倫敦、香港緊追其後，台北則排名第12名。

    綜合外媒報導，這項調查比較了去年12月至今年4月，20種奢侈品與高級服務價格走勢，像是住宅、汽車、房地產、珠寶首飾、商務艙機票等，以此對25個城市進行進行排名。報告指出，新加坡奢侈品價格位居全球之冠，並憑藉政治、教育、醫療等提供穩定又優的質服務，吸引大量高淨值人士（HNWI）及企業進駐。

    倫敦今年擠下香港，排名全球第2，名次躍升主要受惠於暴漲26.6%的私立教育費用、29.7%的商務艙機票，然而英國政府取消非居住民身份的稅收優惠政策，讓不少富翁遷居至杜拜、米蘭、蘇黎世等國家；排名第3的香港，雖然多數奢侈品價格均有所下降，但法律費仍高居榜首，且低稅收吸引許多中國高淨值人士投資或移民。

    唯一進入前10名的美洲城市，為排名第8名的紐約；杜拜今年排名第7，表現最為亮眼，一口氣躍升5個名次；至於台北則相較去年，上升1個名次。2022年曾位居冠軍的上海，今年下滑2個名次，排名第6名；聖保羅、墨西哥城名次同樣下滑，聖保羅今年跌至第16名，墨西哥城則是下滑到第21名。

    不過報告也指出，今年出現自2020年以來，首度奢侈品價格下跌的情況，跌幅約2%；報告表示，隨著貿易戰壓力、經濟成長放緩等因素影響，導致奢侈品產業經歷一波狂購潮後，目前走入「下行期」。瑞士寶盛集團提到，根據歷史數據顯示，這種情況相當特殊，因為高級消費品價格上漲速度，通常會是普通消費品價格的2倍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播