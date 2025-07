2025全球奢華消費最昂貴城市 新加坡蟬聯3年冠軍、台北排名第12

2025/07/14 14:58

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕瑞士寶盛集團(Julius Baer)今(14)日發布「2025年全球財富及高級生活報告」(Global Wealth and Lifestyle Report 2025),根據報告顯示,新加坡連續3年蟬聯冠軍,成為全世界奢華消費最昂貴的城市(Costliest Cities for Luxury Spending),倫敦、香港緊追其後,台北則排名第12名。

綜合外媒報導,這項調查比較了去年12月至今年4月,20種奢侈品與高級服務價格走勢,像是住宅、汽車、房地產、珠寶首飾、商務艙機票等,以此對25個城市進行進行排名。報告指出,新加坡奢侈品價格位居全球之冠,並憑藉政治、教育、醫療等提供穩定又優的質服務,吸引大量高淨值人士(HNWI)及企業進駐。

倫敦今年擠下香港,排名全球第2,名次躍升主要受惠於暴漲26.6%的私立教育費用、29.7%的商務艙機票,然而英國政府取消非居住民身份的稅收優惠政策,讓不少富翁遷居至杜拜、米蘭、蘇黎世等國家;排名第3的香港,雖然多數奢侈品價格均有所下降,但法律費仍高居榜首,且低稅收吸引許多中國高淨值人士投資或移民。

唯一進入前10名的美洲城市,為排名第8名的紐約;杜拜今年排名第7,表現最為亮眼,一口氣躍升5個名次;至於台北則相較去年,上升1個名次。2022年曾位居冠軍的上海,今年下滑2個名次,排名第6名;聖保羅、墨西哥城名次同樣下滑,聖保羅今年跌至第16名,墨西哥城則是下滑到第21名。

不過報告也指出,今年出現自2020年以來,首度奢侈品價格下跌的情況,跌幅約2%;報告表示,隨著貿易戰壓力、經濟成長放緩等因素影響,導致奢侈品產業經歷一波狂購潮後,目前走入「下行期」。瑞士寶盛集團提到,根據歷史數據顯示,這種情況相當特殊,因為高級消費品價格上漲速度,通常會是普通消費品價格的2倍。

