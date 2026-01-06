為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    警告中國？ 白宮PO圖「敢挑釁試試看」 照片竟使用川習會

    2026/01/06 11:47 即時新聞／綜合報導
    白宮X帳號貼出一張川普照片，並寫上「遊戲結束，FAFO」，被發現川普這張照片背景是去年10月的川習會現場。（圖擷自白宮X）

    美軍3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的強人總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發國際震撼，白宮X帳號貼出一張川普照片，並寫上「遊戲結束，FAFO」，被發現川普這張照片背景是去年10月底韓國釜山金海國際機場，當時川普將與習近平會面，外界研判這是對中國發出的警告。

    白宮在馬杜羅抓捕行動成功後，4日於X及Instagram社交平台上上傳了一張川普總統走上階梯的黑白照片，照片上赫然印著大字「FAFO」，貼文寫道「遊戲結束，FAFO」（No games. FAFO.）。

    「FAFO」為美國俗語，意指Fxxk Around and Find Out，有「自討苦吃」、「敢挑釁就讓你好看」的警告意味。

    媒體發現，這張照片是去年10月30日在韓國釜山金海國際機場所拍攝的，當時川普參加亞太經合會（APEC）訪韓，並在金海空軍基地與中國國家主席習近平舉行會談。

    這張照片原本發布於白宮官網，標題為「川普總統與習近平主席的雙邊會談」，分析認為，白宮刻意選用與習近平會談當天拍攝的照片，可能是為了暗示：逮捕馬杜羅的目標之一，就是阻斷中國與俄羅斯在美國「後院」（西半球）擴張影響力。

