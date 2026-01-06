曾擋下川普！ 92歲資深法官接手馬杜羅案 審理過911恐攻背景受矚目

現年92歲的紐約曼哈頓聯邦地方法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein），資歷顯赫且風格嚴謹，曾處理過911恐攻與川普封口費案，如今接手審理遭罷黜委國元首馬杜羅的毒品案。（圖取自Blavatnik Archive影片截圖）

遭罷黜的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）5日首度在紐約聯邦法院出庭，因應美方指控的毒品恐怖主義罪名。據《NBC紐約台》（NBC New York）報導，承審此案的是現年92歲的曼哈頓聯邦地方法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein），這名法律界老將對於處理重大案件並不陌生。

赫勒斯坦在近30年的法官生涯中，曾處理多件具備重大影響力的案件。最令媒體關注的是，他曾拒絕川普總統將其「封口費案」從紐約州法院移交至聯邦法院的請求。赫勒斯坦於1998年獲得前總統柯林頓提名，並在2011年轉任資深法官（Senior Status）。這類法官雖處於半退休狀態，但仍能挑選具備高度社會意義的案件進行審理。

司法程序延宕6年 馬杜羅提審動作受關注

馬杜羅與妻子佛洛雷斯（Cilia Flores）在5日尖峰時段前，被從布魯克林的監獄押解至曼哈頓法院。根據媒體觀察，馬杜羅在下車時對空中盤旋的新聞直升機比出了「大拇指」的手勢，此舉引起現場媒體注意。赫勒斯坦隨後主持了對馬杜羅及其妻子的提審，正式重啟這項因馬杜羅規避追捕而停擺6年的司法任務。

除川普相關訴訟外，赫勒斯坦也處理涉及911恐攻事件的損害賠償以及蘇丹種族滅絕等複雜法律問題。分析指出，赫勒斯坦以嚴謹且不畏政治壓力的風格著稱，本案被認為可能是他司法生涯中最具分量的案件之一。面對被美國檢方以「毒品恐怖主義」相關罪名起訴的馬杜羅，這位92歲的資深法官將如何主導這場受國際矚目的審判，已成為法律界關注的焦點。

