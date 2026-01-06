恆星也愛吹泡泡？哈伯捕捉16萬光年外「宇宙氣泡」 暴力雕刻巨型星雲

哈伯望遠鏡捕捉到N159巨大恆星形成雲。新生恆星在冰冷的氫氣中誕生，其強大輻射不僅使雲氣發出紅光，更在宇宙中「雕刻」出巨大的氣泡構造，揭開恆星誕生過程中劇烈的一面。（圖擷取自ESA/Hubble與NASA官方網頁）

哈伯太空望遠鏡（HST）近日公開1張影像，捕捉到16萬光年外的「宇宙氣泡」奇觀。這片編號為N159的巨大星雲，是恆星誕生極為活躍的區域，新生恆星正透過強大的輻射與粒子流，在寒冷的氫氣雲中塑造出劇烈的泡狀結構。

據科學網站《SciTechDaily》報導，N159位於銀河系鄰近的大麥哲倫星系（LMC）內，距離地球約16萬光年。雖然哈伯影像僅呈現該區域的一部分，但整個N159複合體橫跨超過150光年。

天文學家指出，這些氣泡構造源自「恆星反饋」（Stellar feedback）物理過程。當高溫且巨大的恆星在冷氫氣雲中點燃核反應，會釋放強烈紫外線輻射及高速帶電粒子流（星風）。這些能量會加熱並推開周圍氣體與塵埃，在雲氣中清空出巨大空腔，形成外觀如氣泡般的構造。

擴展觀測波段 揭開恆星誕生劇烈面

N159星雲發出的紅光，是氫原子受到附近新生恆星強光照射產生的電離現象。哈伯望遠鏡具備優異的感光能力，能精確追蹤這些電離氫氣的分布，標定恆星產房位置。

哈伯曾於2016年發布過N159影像，此次新版本增加了額外的觀測波段，使天文學家能更清晰地識別新生恆星周圍的熱氣體。研究團隊指出，這有助於理解恆星如何與環境互動，展現了恆星誕生過程中劇烈的一面，這類過程最終甚至可能抑制周邊其他恆星的形成。

由於大麥哲倫星系在宇宙尺度上相對靠近銀河系，天文學家能觀測到極其細微的演化細節。透過分析N159這類超大規模氫氣雲，科學家得以釐清此類區域為何能在數百萬年內穩定產出巨大恆星，並觀察它們如何徹底轉變其誕生的宇宙環境。

