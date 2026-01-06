逾3成美國人贊成逮捕馬杜羅 逾7成憂過度介入委內瑞拉

路透/益普索最新民調顯示，有三分之一的美國人贊成美國對委內瑞拉的軍事打擊，72%的人擔心美國會過度介入委內瑞拉。（美聯社）

美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），引起美國國內輿論，路透/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，有33%的美國人贊成美國對委內瑞拉的軍事打擊，72%的人擔心美國會過度介入委內瑞拉。

路透/益普索於4日至5日針對全美1248名成年人進行調查，川普的支持率回升至42％。針對是否贊成美軍行動，有33%的美國人贊成美國對委內瑞拉的軍事打擊，33％沒意見，34%則是反對。若按照政黨區分，有65％的共和黨人贊成行動，反對者僅有6％；民主黨人只有11％贊成此次軍事行動，有65％的民主黨人不贊成。

另外，有72％的受訪者擔心美國會過度介入委內瑞拉事務，尤其在民主黨人部分更高，有90％民主黨人擔心過度介入，共和黨人也有54％表示擔憂。

共和黨人整體上支持川普對委內瑞拉的政策，65％共和黨人贊成美軍逮捕馬杜羅的行動，65％共和黨人認為美國要接管委內瑞拉，直至新政府成立；60％共和黨人認為美軍應駐紮在委內瑞拉境內；59％共和黨人認為美國應控制委內瑞拉的油田。

這項線上民調彙整全美1248人的回覆，抽樣誤差為正負3個百分點。

