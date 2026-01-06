為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    警友站副站長虐人致死連「命根子」都不放過 法醫揭「血液浮著一層油」

    2026/01/06 12:53 記者陳建志／台中報導
    台中市第六分局警友站劉姓副站長（中）等人，2024年凌虐許姓助理致死，台中地院國民法庭今天開庭，法醫出庭作證證實死者全身都是鋁棒、鐵鎚造成的傷勢。（民眾提供）

    台中市第六分局警友站劉姓副站長，2024年和許姓助理（28歲）疑因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，在台中七期豪宅租屋處發生爭執，劉男夥同另一名劉姓男子、石姓男子和林姓少年，聯手拿鋁棒、鐵鎚等10種凶器凌虐致死，台中地院國民法庭今天開庭，法官傳法醫作證，揭露連下體都遭鐵槌敲打，死者因凌虐造成肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經軸索損傷、胃內容物吸嗆窒息，以及毒品交互作用而死亡，血液還罕見浮著一層油。

    這起命案發生在2024年10月18日，劉姓男子和許姓男子疑因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，在台中七期豪宅發生嚴重爭執，劉嫌夥同石姓、劉姓共犯叫許男待在陽台、脫掉全身衣物，陸續遭鋁製球棒、皮帶、榔頭毆打，還有六角鈑手戳刺、尖刀割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊、吸塵器尖端戳刺以及老虎鉗夾拔牙齒、酒及辣椒醬潑灑，凌虐兇器高達10種，手段相當兇殘，許男在被凌虐毆打1天後傷重死亡，劉男等3人依凌虐致死等罪嫌起訴，林姓少年則由少年法庭調查。

    台中地院國民法庭從昨天開始審理，今天上午繼續開庭，劉男等3人都出庭，今天傳法醫曾柏元出庭作證，表示死者傷勢遍布全身，頭部、四肢、背部都有鐵鎚鈍面敲打痕跡，左手臂還取出2顆鋼珠彈丸。

    法醫並提到，解剖時發現死者血液浮著一層油，直言是少見的狀況，判斷是皮下脂肪遭破壞後流入血液中，油再被帶入心臟打入肺部，導致肺部細小微血管被油堵塞，無法帶入氧氣呼吸，才造成嚴重的肺脂肪栓塞。

    曾柏元並說，切片發現死者肺空泡「幾乎全是脂肪」，肺部脂肪栓塞嚴重程度達到9至10分，另後背、腰大面積皮下軟組織損傷，橫紋肌溶解程度也有8至9分，至於外傷性神經軸索損傷為5至6分，以上均可能致死。

    法醫並說，死體下體也有鐵鎚敲打造成的傷勢，不過此傷勢不足以致死。

