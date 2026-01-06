為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    抬國立大學學歷求輕判！「魟魚老師」猥褻5男童及偷拍 確定關12年

    2026/01/06 11:36 記者劉詠韻／台北報導
    有「魟魚老師」之稱的體操社團指導老師林觀復，涉嫌猥褻5名男童，甚至拍攝猥褻照欣賞，一、二審均重判12年，林上訴最高法院；高等法院去年12月替最高法院召開接押庭，林庭後大喊「判太重」。（資料照）

    有「魟魚老師」之稱的林觀復，利用擔任新竹縣「粘巴達假日學校」營隊帶隊老師之便，在寒、暑假營隊期間，對多名未滿14歲男童強制猥褻，甚至射精，並偷拍兒童性影像；新竹地院依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪判處12年徒刑。檢方認判刑過輕，林男則主張國立大學畢業、犯案時僅22歲，均提起上訴但遭駁回；案經再上訴，最高法院今駁回，全案確定。

    判決指出，從國立大學畢業的林男自2022年間起在營隊擔任帶隊老師，負責照護與夜間住宿，卻利用男童年幼懵懂及對師長的信任，多次在共宿期間，以手指戳肛門、撫摸身體、以生殖器磨蹭至射精等方式，對5名7至11歲男童強制猥褻，共計11次；另於教授體操時，撥開男童體操服，偷拍裸露臀部及肛門等性影像，並存放手機內供自己觀覽。

    一審依對未滿14歲男子加重強制猥褻罪11罪、製造兒童性影像罪1罪，合併判處應執行有期徒刑12年。檢方上訴主張，被害人年幼、人數眾多，且犯行反覆，對被害人身心傷害重大，原判刑度偏輕；林男則辯稱已坦承犯行，犯案時僅22歲，且為國立大學畢業，請求從輕量刑並適用減刑規定。

    高院二審時認為，林男身為營隊老師，本應善盡照護責任，卻將兒童作為洩慾對象，犯罪性質惡劣，且偵查初期否認犯行，直到手機鑑識證據明確後才坦承，迄今未與被害人家屬和解或賠償，難認有情輕法重或足以引起一般同情之情形，不符減刑要件；原審已綜合考量犯行次數、手段、被害人年齡及被告個人情狀，量刑並未失衡。

    高院因此駁回檢、辯上訴；最高法院亦認無一、二審判決並無違誤，今裁定駁回，全案確定。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

