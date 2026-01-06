海象差！香港籍貨輪外海遭打落20貨櫃 海巡基隆隊尋獲3只

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」（CUL HUANGPU）6日上午8時許行經新北市石門區東北方9.5浬處，船上23個空貨櫃被大浪打落。（圖擷取自中聯航運官網）

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」（CUL HUANGPU）今（6日）天上午8時許航行經過新北市石門區東北方9.5浬處（距基隆港17浬），船上23個空貨櫃被大浪打落，疑因海象不佳、貨櫃未繫緊釀禍。基隆海巡隊獲報半小時派線上巡防艇趕抵，上午11點在富貴角北方2.5浬處發現3只漂流的貨櫃，持續搜尋中。

交通部航港局在獲報第一時間，發布航船布告呼籲提供貨櫃輪掉落海域經緯度：北緯25度30.665分、東經121度32.322（新北市 石門區東北9.5浬），提醒附近作業漁船與往來貨輪，請避開該區域，注意航行，以策安全。

交通部航港局初步調查，「中聯黃埔」今天上午8時15分在駛離基隆港外17浬處，發生貨櫃輪上20個貨櫃掉落，初步研判應是貨櫃輪出港前，未繫固好貨櫃，加上基隆外海海象不佳，才會發生貨櫃掉落意外，北部航務中心已組成專案小組因應中。

基隆海巡隊獲報後，調派在線上巡弋的100噸巡防艇馳援，半小時航抵貨櫃輪掉落海域，持續搜尋至上午11時許，在富貴角北方2.5浬發現3只貨櫃，持續搜尋中。

交通部航港局在獲報第一時間，發布航船布告呼籲提供貨櫃輪掉落海域經緯度：北緯25度30.665分、東經121度32.322（新北市 石門區東北9.5浬），提醒附近作業漁船與往來貨輪，請避開該。

