    新北近2年公務員疑涉貪21案 已有6案遭提公訴

    2026/01/06 12:01 記者賴筱桐／新北報導
    新北市政府日前召開廉政會報，討論廉政工作推動情形。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府日前召開廉政會報，會中提及肅貪工作辦理情形，統計2024年至2025年10月，經行政調查後移請司法機關偵辦的疑涉貪瀆案件有21案，其中檢察官提起公訴有6案，包含清潔隊員涉嫌圖利民眾、警察收受賄賂、技士圖利廠商等。

    根據新北市政風處統計，2024年接獲1121件肅貪的檢舉陳情案，2025年1至10月有819件，合計1940件；期間經過行政調查，移請轄區地檢署及法務部廉政署依法偵辦的疑涉貪瀆案件共21案，包括賄賂2案、圖利11案、侵占4案、詐領4案。

    此外，2024年至2025年10月，疑涉一般不法案件移請司法機關偵查共61案，包括洩密查處11案、政府採購法7案及其他43案。

    在涉貪案件中，經檢察官調查偵辦後提起公訴共有6案，包括環保局陳姓清潔隊員涉嫌圖利民眾；環保局鄭姓清潔隊員涉嫌圖利民眾；汐止區公所程姓課員擔任投開票所主任管理員，涉嫌不實核銷經費；勞動檢查處洪姓技士及聘用的林姓檢查員，涉嫌圖利事業單位；警察局許姓員警，涉嫌收受賄賂；板橋區公所曾姓技士，涉嫌圖利廠商。

    政風處表示，未來策進作為將針對機關潛在的違失風險事件或人員，採取預防性作為，落實內控機制，發揮預警功效，持續辦理校園誠信品德扎根，推動公務員廉政法規及廉政倫理規範宣導，並成立「機關採購廉政平台」及「偏遠地區採購業務聯繫平台」。

    政風處指出，將持續針對易生弊端業務辦理專案清查，預先發掘重大貪瀆風險，落實機關行政肅貪機制，建立檢舉案件查考機制，強化肅貪工作橫向聯繫，並精進「銅鏡專案」執行機制，希望降低風險因子，維護市府廉能形象。

