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    赴日注意！熱浪席捲日本各地 東京高溫飆35.8度

    日本連日受到高氣壓籠罩，各地迎接猛烈酷暑，氣溫居高不下，導致超過200個的測量點，都觀測到高溫飆破攝氏35度以上的「猛暑日」狀態。（路透）

    日本連日受到高氣壓籠罩，各地迎接猛烈酷暑，氣溫居高不下，導致超過200個的測量點，都觀測到高溫飆破攝氏35度以上的「猛暑日」狀態。（路透）

    2025/07/08 16:58

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本連日受到高氣壓籠罩，各地迎接猛烈酷暑，氣溫居高不下，導致超過200個測量點，都觀測到高溫飆破攝氏35度以上的「猛暑日」狀態。東京昨（7）日氣溫飆破35.6度，今（8）日則來到35.8度，連日高溫也讓氣象單位緊急發布「中暑警戒警報」，呼籲民眾外出多注意防曬與補充水分。

    綜合日媒報導，目前日本從北海道至九州，全面進入高溫特報區，其中又以西日本高溫狀況最為嚴峻，截至當地時間下午3點30分（台灣時間2點30分），今日最高溫出現在大分縣日田市，被觀測到38.6度的高溫；其次則是熊本縣菊池市，來到38.2度；第3高溫出現在兵庫縣福崎町，37.8度。東京都則是連續2天，高溫飆破35度以上。

    報導指出，包含東京都在內的日本30個都道府縣，都已發布中暑警戒警報，提醒民眾無論人待在室內或室外，都應多加防範中暑危機，除了記得多補充水分，晚上睡前則務必開冷氣，避免入睡後體溫過高中暑。報導指出，從今年7月開始，日本全國高達600人因中暑送醫，其中在愛知縣、栃木縣傳出有民眾疑似因為中暑死亡。

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