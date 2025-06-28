巴基斯坦神學士又發動自殺炸彈攻擊 至少16死29傷

圖為今年3月5日，巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省巴努市，遭該國神學士運動附隨組織發動自殺炸彈攻擊，民宅與清真寺被炸成廢墟。（歐新社）

2025/06/28 17:44

〔編譯張沛元／綜合報導〕巴基斯坦當地政府官員與警察28日表示，巴基斯坦神學士運動（Pakistan Taliban）的1個武裝分支，宣稱犯下的1起自殺炸彈攻擊中，有16名士兵死亡與29人受傷，傷者中包括平民。

根據巴國的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的1名不願具名官員指出，1名自殺炸彈客駕駛裝載有炸藥的車輛，衝撞1列軍車車隊並發生爆炸，造成16名士兵死亡，另有10名士兵與19名平民受傷。

請繼續往下閱讀...

派駐該區的1名警察表示，爆炸還導致2棟房屋的屋頂倒塌，有6名孩童受傷；當地另1名行政官員補充說，受傷士兵中有4人情況危急。

巴基斯坦神學士運動的分支－－哈菲茲．古爾．巴哈杜爾武裝組織（Hafiz Gul Bahadur），已聲稱犯案。

自2021年神學士重新上台控制阿富汗以來，與阿國接壤的巴國地區暴力事件激增；巴國當局指控，阿國任由其領土被拿來當作攻擊巴基斯坦的根據地，但遭神學士否認。

根據法新社的統計，光是今年，發生於緊鄰阿富汗的巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省與俾路支省（Balochistan）的武裝團體攻擊，已造成約290人死亡，死者多為安全官員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法