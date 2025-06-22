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    川普演說宣布：伊朗「關鍵核濃縮設施」已被徹底摧毀

    美國總統川普在副總統范斯、國務卿魯比歐、國防部長赫格塞斯陪同下發表全國演說。（歐新社）

    美國總統川普在副總統范斯、國務卿魯比歐、國防部長赫格塞斯陪同下發表全國演說。（歐新社）

    2025/06/22 10:33

    美軍出手！ 川普證實：已突襲3處伊朗核設施

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普證實美軍已空襲伊朗！他在社群媒體發文後，美東時間21日晚上10點（台灣時間22日早上10點）在白宮發表3分半鐘演說，他表示，美國突襲伊朗3處核設施是「一次輝煌的軍事勝利」，並強調，伊朗的「關鍵核濃縮設施」已被「徹底摧毀」。

    美國總統川普在白宮十字廳（Cross Hall）現身發表這場全國演說，身旁有副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）；川普表示：「今晚，我可以向全世界報告，這次襲擊是一次輝煌的軍事勝利，伊朗的關鍵核濃縮設施已被徹底摧毀。」

    川普指出：「伊朗這個中東惡霸現在必須實現和平。如果他們不這樣做，未來的襲擊規模將更大」，他也向以色列總理納坦雅胡表示祝賀，稱彼此像一個「團隊」一樣合作，共同消除這項對以色列的可怕威脅。

    川普強調：「伊朗要嘛走向和平，要嘛遭遇悲劇，而且悲劇的程度遠超我們過去8天所見證的。」

    川普警告稱，美國可以「精確、快速、熟練地打擊其他目標」，而且這可以在「幾分鐘內」完成，「沒有哪個國家軍隊能夠做到我們今晚所做的事情」，最後，川普表示：「明天上午8點，凱恩將軍（參謀首長聯席會議主席Gen Dan Caine） 和國防部長赫格塞斯將在五角大樓舉行新聞發布會。」

    這次全國演說歷時近4分鐘，但川普並未透露有關襲擊的實質細節。

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