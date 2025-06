美軍出手！ 川普證實：已突襲3處伊朗核設施

2025/06/22 08:43

首次上稿 08:16

更新時間 08:43

曾德峰/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以色列與伊朗持續交戰中,美國總統川普也在美國時間21日宣布,美軍軍機順利攻擊伊朗3處核設施。川普說:「現在是追求和平的時刻了!」

川普21日在自家社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文指出:「我們已成功完成對伊朗三處核設施的攻擊行動,包括福爾多(Fordow)、納坦茲(Natanz)和伊斯法罕(Esfahan)。所有軍機目前均已飛出伊朗領空,我們在主要目標福爾多投下了軍機滿載量的炸彈,所有軍機正在安全返航。向我們偉大的美國戰士們祝賀!世界上沒有其他軍隊能做到這一點,現在是追求和平的時刻了!」

川普在「真實社群」發文公布美軍轟炸伊朗後,白宮也轉發川普的貼文內容。《CNBC》報導指出,此項行動使美國與伊朗兩國陷入直接武裝衝突,也可能讓美軍再次捲入中東地區戰爭。

"We have completed our very successful attack on the three Nuclear sites in Iran, including Fordow, Natanz, and Esfahan. All planes are now outside of Iran air space. A full payload of BOMBS was dropped on the primary site, Fordow. All planes are safely on their way home.… pic.twitter.com/AqCLmaLYJb