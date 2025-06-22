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    美軍出手！ 川普證實：已突襲3處伊朗核設施

    川普證實美軍空襲伊朗核設施。（法新社）

    川普證實美軍空襲伊朗核設施。（法新社）

    2025/06/22 08:43

    首次上稿 08:16
    更新時間 08:43

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗持續交戰中，美國總統川普也在美國時間21日宣布，美軍軍機順利攻擊伊朗3處核設施。川普說：「現在是追求和平的時刻了！」

    川普21日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出：「我們已成功完成對伊朗三處核設施的攻擊行動，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）。所有軍機目前均已飛出伊朗領空，我們在主要目標福爾多投下了軍機滿載量的炸彈，所有軍機正在安全返航。向我們偉大的美國戰士們祝賀！世界上沒有其他軍隊能做到這一點，現在是追求和平的時刻了！」

    川普在「真實社群」發文公布美軍轟炸伊朗後，白宮也轉發川普的貼文內容。《CNBC》報導指出，此項行動使美國與伊朗兩國陷入直接武裝衝突，也可能讓美軍再次捲入中東地區戰爭。

    以色列與伊朗持續交戰，美國總統川普在美國時間21日晚間宣布，美軍已順利轟炸伊朗3處核設施。（圖擷取自X「The White House」）

    以色列與伊朗持續交戰，美國總統川普在美國時間21日晚間宣布，美軍已順利轟炸伊朗3處核設施。（圖擷取自X「The White House」）

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