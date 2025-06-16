伊朗被打「小弟怎不動手」？真主黨、伊拉克民兵沉默原因曝

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）部隊成員手持黎巴嫩國旗參與集會的資料照。（法新社資料照）

2025/06/16 10:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列上週對伊朗發動大規模空襲時，長期被視為伊朗「第一道防線」的黎巴嫩真主黨卻異常低調。伊朗境外多個盟友也多未採取實質軍事行動，儘管以色列疑似經伊拉克領空發動攻擊。分析認為，連年戰損與國內壓力使這些伊朗盟友趨於觀望，顯示「抵抗軸心」內部已現鬆動。

根據《美聯社》報導，「抵抗軸心」涵蓋真主黨、伊拉克什葉派民兵、葉門胡塞組織及巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas），多年來在中東發揮影響力。真主黨自1980年代初由伊朗協助成立，曾迫使以色列撤離黎南，現擁有約15萬枚火箭彈與十萬戰士。然而，2023年10月哈瑪斯突襲以色列後，真主黨與以軍衝突升級，去年9月爆發全面戰爭，導致真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）及多名高層身亡，武器庫亦遭重創。

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哈瑪斯襲擊後，真主黨雖短暫協同發射火箭，隨後在美國斡旋下，雙方於去年11月停火。此次以軍空襲伊朗，真主黨僅由現任領袖卡西姆（Naim Qassem）譴責以色列並哀悼伊朗高官，未明確表態是否參與報復。伊拉克「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）則譴責以軍疑似使用伊拉克領空，並呼籲驅逐美軍，卻未發出具體軍事威脅。

倫敦國王學院軍事分析師克里格（Andreas Krieg）指出，真主黨戰力已被削弱，加上去年底敘利亞阿塞德政權被反對派閃電奪取，切斷其伊朗武器供應線，力量進一步受限。部分真主黨成員對伊朗「將真主黨作為區域利益棋子」感到不滿，傾向聚焦黎巴嫩本身利益。

伊朗在伊拉克的民兵組織同樣保持克制。查塔姆研究所（Chatham House）研究員曼蘇爾（Renad Mansour）分析，這些民兵現已納入伊拉克國防體系，在政治及經濟上受益，不願再捲入全面戰爭。曼蘇爾表示：「他們看到伊朗和真主黨的慘況，也擔心成為下一個攻擊目標。」

在真主黨與伊拉克民兵退居二線之際，葉門胡塞組織成為「抵抗軸心」中最積極的行動者，持續向紅海及以色列發射飛彈。但克里格認為，胡塞組織受限於地理位置與戰力，難以對以色列構成實質戰略威脅。他強調，「抵抗軸心」過去被誤認為完全聽命伊朗，如今各派系更像為自身生存而各自為戰的鬆散聯盟。

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