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    印航空難傳1人幸運生還！ 飛機座位曝光

    印度古加拉特邦艾哈邁達巴德今（12）日發生嚴重空難，儘管稍早警方認為機上242人恐全數罹難，但目前傳出有1人倖存。（彭博）

    印度古加拉特邦艾哈邁達巴德今（12）日發生嚴重空難，儘管稍早警方認為機上242人恐全數罹難，但目前傳出有1人倖存。（彭博）

    2025/06/12 22:21

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度古加拉特邦（Gujarat）艾哈邁達巴德（Ahmedabad）今（12）日發生嚴重空難，印度航空一架客機在起飛不久後墜毀，儘管稍早警方認為機上242人恐全數罹難，但目前傳出有1名英國公民拉米許（Vishwash Kumar Ramesh）倖存，他受訪時指出，他在機上的座位是11A，但坐在不同排的哥哥則下落不明。

    綜合印媒報導，印航空難持續搜救中，艾哈邁達巴德警局長馬力克（G.S. Malik）告訴當地ANI通訊社，「警方在11A座位上發現一名倖存者。這名倖存者被送往醫院，正在接受治療。目前無法確定遇難人數。由於飛機墜毀在住宅區，死亡人數可能還會增加。」

    《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，幸運生還的拉米許受訪時指出，他這趟回印度是為了探望家人，他在印度待了幾天之後與哥哥阿賈依（Ajay Kumar Ramesh）一同搭機返回英國，但阿賈依坐在其他排，目前下落不明。

    關於事發當下，拉米許說：「起飛30秒之後，就有一聲巨響，然後飛機墜毀。一切來的太快了。」拉米許的胸部、眼睛與腳部因撞擊而受傷。

    拉米許還握有他的登機證，上面可清楚看到他的座位是11A。他告訴《印度斯坦時報》：「當我回神之後，四周都是屍體，我嚇壞了，起身逃跑，旁邊都是飛機殘骸。有人抓住我，把我塞進救護車然後帶我到醫院。」

    警方稍早表示，目前已在空難現場尋獲204具遺體，可能包含機上和地面人員，另有41名傷者送醫。

    1名英國國民在印航嚴重空難中幸運生存，他的座位是11A。（擷取自《印度斯坦時報》）

    1名英國國民在印航嚴重空難中幸運生存，他的座位是11A。（擷取自《印度斯坦時報》）

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