川普下令部署後 國民兵開入洛杉磯巿區

2025/06/09 02:21

〔中央社〕美國加州國民兵今天清晨開始抵達洛杉磯。美國移民暨海關執法局（ICE）突襲搜索行動時而引發暴力抗爭，總統川普不顧加州州長紐松反對，罕見地下令對洛杉磯部署軍隊。

川普讓聯邦控制的加州軍隊挺進美國第2大城，紐松（Gavin Newsom）將此一數十年不曾有過的罕見行動視為「蓄意煽動」。

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美聯社報導，加州國民兵（National Guard）成員被安排部署在位於洛杉磯巿中心的聯邦政府綜合大樓中。過去兩天巿區多處地點發生有數百人參與的對抗事件，抗議地點之一的都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）就在這座建築群之中。

法新社報導，洛杉磯今天將有更多抗爭，包括發起抗議活動人士呼籲於當地時間下午2時在市政廳展開「大規模動員」。在此之前，今天清晨在康普敦區（Compton neighborhood）可以看到戴著頭盔的士兵攜帶自動武器，以及經過偽裝的車輛。

川普已宣布，他將對洛杉磯部署2000名國民兵，因為紐松和洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）沒有對這一波動亂作出有力回應。1140609

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