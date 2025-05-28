川普警告普廷「玩火」 美特使斥俄前總統煽動「第三次世界大戰」

俄羅斯前總統梅德維傑夫（左），與美國總統川普的國安顧問兼特使凱洛格（右）隔空交鋒。（合成照；路透）

2025/05/28 21:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普警告俄羅斯總統普廷，在烏克蘭問題上「玩火」後，俄國高層官員隨即以「第三次世界大戰」威脅反嗆。美國總統特使凱洛格（Keith Kellogg）28日痛批俄方言論「魯莽」，並敦促莫斯科立即停火。

《路透》報導，在俄軍持續在烏克蘭推進之際，川普27日在「真實社群」（Truth Social）平台發文，警告普廷正在「玩火」，並暗示若非他本人，俄羅斯早已面臨「非常糟糕」的後果。「普廷還沒意識到，如果不是我，很多非常糟糕的事情早就發生在俄羅斯身上了，我是說『非常糟糕』。他正在玩火。」川普在貼文中表示。

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面對川普的警告，俄羅斯安全會議副主席、前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）立即在X平台以英文回擊，駁斥川普的批評：「關於川普說普廷『玩火』以及『非常糟糕的事』會發生在俄羅斯。我只知道一件真正糟糕的事，那就是第三次世界大戰。我希望川普明白這點！」梅德維傑夫的言論被普遍視為，俄羅斯對美國可能加強制裁的直接警告，凸顯美俄關係的極度緊張。

美國特使凱洛格隨即引述梅德維傑夫的貼文，並在X平台上嚴厲批評其言論魯莽。「煽動對第三次世界大戰的恐懼是不幸且魯莽的評論⋯⋯與世界強權身份不符。」凱洛格表示。

他強調：「川普總統正努力停止這場戰爭並終結殺戮。我們等待著貴方一週前承諾的俄方備忘錄（條件清單）。立刻停火！」

報導指出，這場外交口水戰凸顯美俄關係持續緊張，以及烏克蘭戰事陷入膠著的嚴峻現實。川普與普廷之間的言詞交鋒，也反映出國際社會對於衝突升級的深度憂慮。

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