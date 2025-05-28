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    川普再批普廷「玩火自焚」！美媒爆擬對俄羅斯新一波制裁

    川普持續批評普廷，稱他所作所為有如玩火自焚。（路透）

    川普持續批評普廷，稱他所作所為有如玩火自焚。（路透）

    2025/05/28 06:54

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯連日大規模空襲烏克蘭，引發有意斡旋烏俄停火的美國總統川普不滿，繼25日晚間發文批評俄羅斯總統普廷「瘋了」，川普27日再度發文直指普廷現在的所作所為有如玩火自焚。

    綜合外媒報導，川普在自家社群「真實社群」（Truth Social）發文指出：「普廷沒有意識到的是，如果不是我的話，俄羅斯早就發生很多非常糟糕的事了，我指的是『非常糟糕』的事。他正在玩火自焚！」針對川普的說法，俄羅斯前總統、現任俄國安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）在社群「X」發文回應：「我只知道一件『非常糟糕的事』，那就是第三次世界大戰。我希望川普明白這一點。」

    川普25日曾發文提到，他和普廷的關係「一直很好」，但普廷最近出了點事情，「他已經完全瘋了，毫無必要地殺害了很多人」，並警告普廷若執意繼續他的所作所為，最終將導致俄羅斯政權垮台。

    據美國《CNN》報導，知情人士透露，川普現在正考慮在未來幾天對俄羅斯實施新一波制裁，藉此宣洩他對衝突現狀的憤怒。

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